China amână premierele unor filme japoneze în urma tensiunilor diplomatice legate de Taiwan

China a amânat premierele în cinematografe a cel puţin două filme japoneze, cel de animaţie ‘Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers’ şi ‘Cells at Work!” , a informat luni seara ziarul China Film News, publicaţie considerată oficială, fiind supervizată de Administraţia Cinematografică de la Beijing, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Relaţiile chino-japoneze s-au deteriorat după ce şefa guvernului de la Tokyo, Sanae Takaichi, a declarat luna aceasta în faţa parlamentului că un atac al Chinei împotriva Taiwan ului ar ameninţa supravieţuirea Japoniei şi ar putea declanşa o ripostă militară – scenariu pe care cabinetele precedente au evitat să îl discute public, pentru a nu provoca Beijingul.

Taiwanul, independent de facto şi condus de un guvern democratic, este revendicat de China, care consideră insula o provincie separatistă şi nu exclude recurgerea la forţă pentru unificare.

Afirmaţia făcută de Takaichi a declanşat o reacţie fermă la Beijing: au torităţile chineze le-au recomandat cetăţenilor să evite călătoriile în Japonia. Principalele companii aeriene chineze le-au propus deja clienţilor, la sfârşitul săptămânii trecute, rambursarea integrală a biletelor către această destinaţie.

La rândul său, guvernul nipon le-a recomandat cetăţenilor aflaţi în China să manifeste prudenţă.

Premierele cinemat ografice amânate urmau să aibă loc în 6 decembrie, respectiv 22 noiembrie, conform site-ului chinez de critică Douban.

China Film News a susţinut că suspendarea „constituie o decizie prudentă, luată după evaluarea performanţei globale pe piaţa filmelor japoneze şi a stării de spirit actuale a spectatorilor chinezi”. „Importatorii şi distribuitorii implicaţi au declarat că remarcile provocatoare ale părţii japoneze ar afecta inevitabil percepţia publicului chinez în privinţa filmelor japoneze”, adaugă publicaţia citată de AFP.

Tags:
