G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Nicuşor Dan, mesaj după decesul lui Ilie Ilaşcu: Un patriot care a…

Ilie-Ilașcu
Sursa foto: Mihai Spiridonică / MEDIAFAX FOTO

Nicuşor Dan, mesaj după decesul lui Ilie Ilaşcu: Un patriot care a crezut şi a acţionat fără nicio ezitare pentru un vis de unire şi libertate / Ne aminteşte că lupta pentru identitate naţională şi demnitate merită preţul, oricât de mare ar fi acesta

Articole18 Noi • 132 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, un mesaj după decesul lui Ilie Ilaşcu, ”un patriot care a crezut şi a acţionat fără nicio ezitare pentru un vis de unire şi libertate”. Şeful statului a apreciat că Ilaşcu a fost un erou contemporan care ne-a amintit că ”lupta pentru identitate naţională şi demnitate merită preţul, oricât de mare ar fi acesta”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot care a crezut şi a acţionat fără nicio ezitare pentru un vis de unire şi libertate. Ilie Ilaşcu, un exemplu de verticalitate şi curaj, ne aminteşte că lupta pentru identitate naţională şi demnitate merită preţul, oricât de mare ar fi acesta”, a scris, marţi, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta apreciază că, atunci când ne referim la eroi, ”adesea ne gândim la cei care s-au sacrificat în trecut pentru păstrarea libertăţii”.

”Ilie Ilaşcu a fost însă un erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenţei româneşti în regiunea separatistă transnistreană care, confruntat cu teribile ameninţări şi ani lungi de detenţie politică, a rămas neclintit şi nu s-a temut să rişte totul pentru idealul său. Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să păstreze vie amintirea lui Ilie Ilaşcu în inimile tuturor”, a mai transmsi Nicuşor Dan.

Fostul senator Ilie Ilaşcu, fost deţinut politic încarcerat timp de 9 ani de regimul de la Tiraspol, a încetat din viaţă la vârsta de 73 de ani.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt aşteptaţi la capela bisericii Sfânta Sofia din Calea Floreasca nr. 216, incepând de marţi, orele 14.00, până joi.

Ilie Ilaşcu, în vârstă de 73 de ani, a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi senator român în două legislaturi. A susţinut unirea României cu Basarabia, fiind fondatorul Mişcării de Eliberare Naţională din Basarabia. A fost iniţial condamnat la moarte, pentru ca ulterior să fie deţinut politic, stând nouă ani în închisoare, la Tiraspol.

În anul 2001 a fost decorat cu Ordinul Naţional ”Steaua României”. În 2017, el a primit titlul de cetăţean de onoare al Capitalei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Rogobete susține că s-au găsit nereguli la clinica stomatologică unde a murit o fetiţă: Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, e că avem încă o clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi nu respectă normative

Articole14 Noi • 1.186 vizualizări
0 comentarii

O fată de 17 ani de la un liceu de elită a murit la Spitalul de Copii din Timișoara, după ce se internase în urmă cu o zi, cu stare de somnolenţă în urma ingerării unei substanțe / Poliţiştii fac cercetări

Articole11 Noi • 1.695 vizualizări
0 comentarii

Un şofer coborât, pe întuneric, din autoturismul care avea o problemă tehnică, a fost accidentat mortal pe Drumul Expres spre Pitești

Articole10 Noi • 1.276 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.