Nicuşor Dan, mesaj după decesul lui Ilie Ilaşcu: Un patriot care a crezut şi a acţionat fără nicio ezitare pentru un vis de unire şi libertate / Ne aminteşte că lupta pentru identitate naţională şi demnitate merită preţul, oricât de mare ar fi acesta

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, un mesaj după decesul lui Ilie Ilaşcu, ”un patriot care a crezut şi a acţionat fără nicio ezitare pentru un vis de unire şi libertate”. Şeful statului a apreciat că Ilaşcu a fost un erou contemporan care ne-a amintit că ”lupta pentru identitate naţională şi demnitate merită preţul, oricât de mare ar fi acesta”, transmite News.ro.

”Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot care a crezut şi a acţionat fără nicio ezitare pentru un vis de unire şi libertate. Ilie Ilaşcu, un exemplu de verticalitate şi curaj, ne aminteşte că lupta pentru identitate naţională şi demnitate merită preţul, oricât de mare ar fi acesta”, a scris, marţi, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta apreciază că, atunci când ne referim la eroi, ”adesea ne gândim la cei care s-au sacrificat în trecut pentru păstrarea libertăţii”.

”Ilie Ilaşcu a fost însă un erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenţei româneşti în regiunea separatistă transnistreană care, confruntat cu teribile ameninţări şi ani lungi de detenţie politică, a rămas neclintit şi nu s-a temut să rişte totul pentru idealul său. Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să păstreze vie amintirea lui Ilie Ilaşcu în inimile tuturor”, a mai transmsi Nicuşor Dan.

Fostul senator Ilie Ilaşcu, fost deţinut politic încarcerat timp de 9 ani de regimul de la Tiraspol, a încetat din viaţă la vârsta de 73 de ani.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt aşteptaţi la capela bisericii Sfânta Sofia din Calea Floreasca nr. 216, incepând de marţi, orele 14.00, până joi.

Ilie Ilaşcu, în vârstă de 73 de ani, a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi senator român în două legislaturi. A susţinut unirea României cu Basarabia, fiind fondatorul Mişcării de Eliberare Naţională din Basarabia. A fost iniţial condamnat la moarte, pentru ca ulterior să fie deţinut politic, stând nouă ani în închisoare, la Tiraspol.

În anul 2001 a fost decorat cu Ordinul Naţional ”Steaua României”. În 2017, el a primit titlul de cetăţean de onoare al Capitalei.