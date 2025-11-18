Guvernul iranian exclude evacuarea Teheranului din cauza secetei, considerând-o nefezabilă

Guvernul iranian a exclus marţi evacuarea Teheranului din cauza secetei, considerând-o nefezabilă, după ce preşedintele Massoud Pezeshkian a ridicat această posibilitate la începutul lunii noiembrie, pe fondul unui deficit al resurselor de apă, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„Este clar că evacuarea unui oraş precum Teheranul nu este nici uşoară, nici cu adevărat fezabilă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului iranian, Fatemeh Mohajerani, într-o conferinţă de presă.

Mohajerani a explicat că declaraţiile preşedintelui privind evacuarea Teheranului au fost un „avertisment responsabil”, având în vedere îngrijorările legate de criza apei care afectează capitala iraniană şi lipsa precipitaţiilor din oraş.

Preşedintele iranian a recunoscut gravitatea problemei la 6 noiembrie şi a avertizat că, dacă nu plouă până în decembrie, „va trebui să raţionalizăm apa în Teheran. Şi dacă nici după aceea nu plouă, nu va mai rămâne apă şi oraşul va trebui evacuat”.

Purtătoarea de cuvânt a indicat că, „de ani de zile, a fost transmis avertismentul că densitatea populaţiei din Teheran nu ar trebui crescută”. Câmpia Teheranului ar putea susţine doar o populaţie de aproximativ 5 milioane de oameni, a adăugat Mohajerani. Cu toate acestea, în prezent aproximativ 18 milioane de oameni locuiesc în capitală şi în zonele înconjurătoare, a explicat ea.

Teheranul se confruntă cu o lipsă severă de apă, principalele sale rezervoare fiind la mai puţin de 5% din capacitatea lor, iar precipitaţiile – la minime istorice. Potrivit Centrului Naţional de Prognoză Meteorologică din Iran, capitala iraniană a înregistrat o scădere de 95,8% a precipitaţiilor faţă de media istorică.

Iranul se confruntă cu al şaselea an consecutiv de secetă, o situaţie nemaivăzută în şase decenii.

Ca răspuns, rugăciuni colective pentru ploaie au avut loc vineri în zeci de oraşe din ţară, inclusiv la Teheran.

Deşi ploaia şi zăpada au căzut în unele oraşe din vestul şi nordul Iranului începând de sâmbătă, în capitală nu a mai plouat din primăvară.

Sâmbătă, ţara a efectuat prima operaţiune de însămânţare a norilor din acest an în bazinul lacului Urmia din nord-vestul Iranului, tehnică ce presupune injectarea norilor cu sare sau cu produse chimice în scopul declanşării ploii.