Relațiile Chinei cu Japonia, amenințate de disensiuni pe tema Taiwanului

Noul lider conservator al Japoniei a provocat tensiuni cu China, care ar duce la o ruptură pe plan diplomatic, transmite The Washington Post, citat de Rador. La mai puțin de o lună după începerea mandatului, noul lider conservator al Japoniei a provocat tensiuni cu China, afirmând că un demers al Chinei împotriva Taiwanului ar putea provoca o ripostă din partea armatei japoneze.

China respinge implicarea vreunei alte țări în Taiwan, în special a Statelor Unite, țară care este principalul furnizor de armament pentru această insulă care se autoguvernează. Beijingul pretinde că insula îi aparține și afirmă că ea trebuie să intre sub controlul său. Potrivit Beijingului, este o problemă internă și ea reprezintă totodată o “linie roșie” pe care alții nu trebuie să o încalce.

Takaichi a depășit declarațiile Japoniei din trecut

Aflată în fața unei comisii parlamentare, dna Sanae Tajaichi, premierul nipon, a declarat, pe data de 7 noiembrie, că o blocadă a Chinei sau alte acțiuni ale acesteia împotriva Taiwanului ar putea motiva o ripostă din partea armatei japoneze.

“Dacă un asemenea demers implică vase de război și operațiuni ale armatei, toate astea ar putea însemna o amenințare la supraviețuire”, a spus ea.

Declarațiile sale au fost mai dure decât cele ale predecesorilor săi. Premierul anterior s-a declarat îngrijorat de amenințările Chinei la adresa Taiwanului, dar nu a precizat public și cum ar riposta Japonia.

Ulterior, dna Takaichi a refuzat să revină asupra declarației, dar, trei zile mai târziu, în fața aceleiași comisii, ea a spus că va evita să precizeze niște scenarii anume legate de viitor.

Noua lideră din Japonia este o veche susținătoare a Taiwanului. Ea consideră China drept o amenințare tot mai periculoasă și a ordonat accelerarea planurilor de investiții destinate armatei japoneze.

Vineri, ministrul de externe, Toshimitsu Motegi, a declarat că poziția Japoniei față de Taiwan nu s-a schimbat.

China ripostează prin avertismente dure

Afirmațiile lui Takaichi au provocat indignare în China, iar Ministerul de Externe, cel al Apărării, Biroul vizând problemele Taiwanului și presa de stat au reacționat în bloc.

“Afirmațiile ei au constituit o surpriză din cauză că tensiunile pe tema Taiwanului nu erau exagerat de grave”, afirmă Wang Huyao, președintele Centrului pentru China și Globalizare – o instituție din Beijing.

“Nu-l putem lăsa pe premier să vorbească atât de deschis în parlament”, a spus el.

Unul dintre primii care au adoptat o poziție a fost consulul general al Chinei din Osaka, el afirmând, într-un mesaj în mediile de socializare care acum a fost șters, că China nu are de ales și trebuie să taie “gâtul murdar” al acestei băgărețe. Afirmațiile au fost înțelese drept o aluzie la faptul că dna Takaichi se amestecă în ceea ce China consider[ a fi niște afaceri interne. Motegi a calificat mesajul drept “extrem de nepotrivit”.

Joi, Ministerul de Externe al Chinei l-a convocat pe ambasadorul Japoniei la Beijing pentru a-l avertiza în privința oricărui amestec pe tema Taiwanului. În ziua următoare, Ministerul de Externe al Japoniei l-a convocat pe ambasadorul Chinei la Tokyo pentru a se plânge în legătură cu mesajul postat în mediile de socializare.

Beijingul își înăsprește poziția

Vineri seara, China a luat în vizor economia turistică a Japoniei, publicând o notă prin care ]i avertizează pe cetățeni să nu se ducă în Japonia. În primele nouă luni ale acestui an, aproximativ 7,5 milioane de turiști chinezi au vizitat Japonia, mai mulți decât turiștii din oricare altă țară, reprezentând cam o pătrime din total.

A urmat apoi Ministerul Educației, care, duminică, i-a avertizat pe studenți în legătură ci recentele crime din Japonia, ale căror victime au fost chinezi, desi nu i-a sfătuit să nu o viziteze.

Tot duminică, paza de coastă a Chinei a anunțat că patrulează în apele din jurul unor insule nelocuite, reclamate de ambele țări. Japonia a condamnat incidentul în cursul căruia o flotă de patru vase chineze au încălcat, duminică, pentru scurtă vreme, apele teritoriale ale Japoniei din jurul acestor insule.

Luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, le-a declarat reporterilor că premierul Li Qiang nu are nicio înțelegere în privința vreunei întâlniri cu premierul nipon în cursul apropiatei reuniuni a Grupului celor 20, programată în Africa de Sud.

În fundal alianța dintre Statele Unite și Japonia prinde contur

Poziția Japoniei este complicată de Constituția sa de după cel de-Al Doilea Război Mondial, care interzice apelul la forță, cu excepția apărării teritoriului – numele armatei este acela de Forță de Autoapărare.

Fostul premier Shinzo Abe a reușit să extindă mandatul armatei, în 2015, el obținând avizul parlamentului pentru a permite armatei să vină în ajutorul unui aliat – cel mai probabil, Statele Unite – în cazul unui conflict care ar putea reprezenta și o amenințare externă la adresa Japoniei.

Takaichi, a cărei ascensiune politică se datorează calității de protejată a lui Abe, a declarat că orice acțiune a Chinei împotriva Taiwanului poate fi considerată drept amenințare, ea stârnind astfel furtuna.

Un alt pericol posibil ar putea fi un conflict cu Coreea de Nord or, potrivit analiștilor, asta ar implica și SUA. Japonia nu a precizat anterior ce anume ar constitui o amenințare la existență – o prevedere numită “autoapărare colectivă”.

Acum, guvernul de la Tokyo nu dorește să retragă declarația dnei Takaichi, întrucât asta i-ar împuțina opțiunile în eventualitatea unei crize legate de Taiwan. Pe de altă parte, niște pași înapoi ar afecta marele sprijin popular de care se bucură noul premier, precum și imaginea acesteia de “dur” în privința Chinei.

