Reporter de Iași: Cum a scăpat fiul unui politician de acuzația de trafic de droguri / Dosarul a stat 5 ani la DIICOT și 3 ani în instanță / În cazul lui faptele s-au prescris

Ștefan Manolache, fiul unui influent om de afaceri și politician ieșean, scapă de acuzația de trafic de droguri după ce dosarul a stat 5 ani la DIICOT și 3 ani în instanță, scrie Reporter de Iași.

Ștefan Răzvan Manolache este fiul consilierului județean PSD Mircea Manolache.

În dosar exista un importator, care a luat 6 ani cu executare, un intermediar, care nu a mai fost condamnat, și un distribuitor la capătul lanțului, care a luat la rândul său câțiva ani cu suspendare, iar dosarul avea flagrant, martori, dovezi clare, dar a stat cinci ani la DIICOT, fără o explicație.

Cu totul altfel au stat lucrurile în privința dosarului în care au fost vizați Tudor Constantin Ernilă, student la Horticultură, Dragoș Andrei Spiratos, student la Electronică, și Ștefan Răzvan Manolache.

În perioada februarie-mai 2017, investigatorii sub acoperire au cumpărat de la Spiratos în opt rânduri, în total, 34 de comprimate de ecstasy. Pe parcurs, procurorii au stabilit că Spiratos cumpăra ecstasy de la Ernilă, care comanda drogul din străinătate. Deși avea doar 19 ani, Spiratos vindea cantități destul de importante de droguri, inclusiv cannabis.

Pe acesta, îl cumpăra de la Manolache, în ritm de 50 de grame săptămânal. Conform anchetatorilor, Manolache fusese cel care îi propusese să-i vândă cannabis, ajungând să-l sune la fiecare una-două zile, pentru a-i propune noi livrări. Cei doi erau prieteni buni, fumând de altfel împreună, așa că aveau deplină încredere unul în celălalt, scriu jurnaliștii ieșeni.

La sfârșitul lunii, judecătorii s-au hotărât să pună punct ”spectacolului” care dura deja de 5 ani. Au constatat prescripția răspunderii penale, deci Manolache nu mai putea fi pedepsit. Probele aduse de procurori indicau însă vinovăția sa, așa că judecătorii au dispus confiscarea celor 13.500 de lei.

Sentința Tribunalului ar fi putut fi, teoretic, contestată. Nimeni nu avea însă de ce să o mai facă. Cel mult, Manolache, pentru a contesta confiscarea banilor săi de buzunar.