Numărul sesizărilor legate de abuz şi exploatare sexuală s-a dublat faţă de anul anterior, potrivit unui raport al organizației Salvaţi Copiii

Linia de raportare Esc_ABUZ a Organizaţiei Salvaţi Copiii a primit în primele zece luni ale acestui an de peste două ori mai multe sesizări decât în 2024, transmite Agerpres.

Astfel, 43.223 de rapoarte online de abuz şi exploatare sexuală asupra copiilor au fost sesizate în primele 10 luni din 2025, comparativ cu 19.369 de cazuri raportate în 2024, reiese dintr-un comunicat transmis marţi de Salvaţi Copiii România.

„Linia de raportare Esc_ABUZ a Organizaţiei Salvaţi Copiii a primit de la începutul anului un număr record de sesizări de materiale online care înfăţişează abuz şi exploatare sexuală a copiilor, peste 43 de mii de rapoarte, o creştere alarmantă faţă de 2024 (19.369 de rapoarte). Aceste rapoarte, care au fost procesate de specialiştii Salvaţi Copiii, conţineau peste 85.000 de materiale abuzive distincte (imagini şi secvenţe video) stocate pe servere din România şi aflate pe 78.790 de link-uri individuale care au fost închise în această perioadă de către autorităţi (conţinutul a fost şters sau nu mai poate fi accesat)”, reiese din comunicat.

În anul 2024, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie a înregistrat 20.216 cazuri de abuz, neglijare şi exploatare a minorilor, dintre care 1.931 au fost cazuri de abuz sexual şi exploatare sexuală a copiilor. Pentru 847 de cazuri a fost iniţiată urmărirea penală a agresorului, mai precizează sursa citată.

„Aceste cifre alarmante reprezintă însă doar vârful iceberg-ului, multe situaţii rămânând neraportate din cauza stigmatului, a fricii sau a toleranţei societăţii româneşti faţă de acest fenomen. Cu ocazia Zilei Europene pentru Protecţia Copiilor împotriva Exploatării Sexuale şi Abuzului Sexual, Salvaţi Copiii atrage atenţia asupra amplorii pe care o au, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, cazurile de abuz sexual. Situaţia este una critică, cu zeci de mii de copii afectaţi anual şi forme tot mai insidioase de agresiune, propagate în mediul online, inclusiv prin intermediul inteligenţei artificiale”, transmite Salvaţi Copiii.

La nivel global, experţii Consiliului Europei au estimat că 1 copil din 5 trece prin cel puţin o experienţă de violenţă sexuală până la vârsta de 18 ani.

„62% din totalul materialelor cunoscute de abuz sexual asupra copiilor (CSAM) la nivel global sunt localizate pe servere europene, transformând continentul nostru într-un hub involuntar pentru stocarea şi distribuirea acestui conţinut ilegal. În 2024, s-au înregistrat global peste 20,5 milioane de raportări de suspiciuni de abuz sexual online asupra copiilor şi 29,2 milioane de incidente de exploatare sexuală, care au implicat aproximativ 63 de milioane de imagini şi videoclipuri. Aceste cifre colosale ilustrează amploarea crizei cu care ne confruntăm”, informează organizaţia.

Potrivit aceleaşi surse, în România, vulnerabilităţile socio-economice „creează un teren propice pentru exploatarea vulnerabilităţii copiilor”, în special în mediul online. În aceste condiţii, devin urgente programe pentru protecţia copiilor şi o legislaţie adaptată provocărilor.

„Proliferarea reţelelor sociale, a aplicaţiilor de chat şi a jocurilor online i-a expus pe copii unor riscuri fără precedent. Agresorii profită de anonimatul internetului pentru a ademeni şi şantaja victime minore, practicând racolarea copiilor în scopuri abuzive (grooming) şi şantaj sexual al copiilor (extortion) într-un mod din ce în ce mai răspândit”, subliniază Salvaţi Copiii.

Studiile realizate de organizaţie arată că aproape unul din trei copii din România (29%) a primit imagini sau mesaje cu caracter sexual online, iar unul din cinci (20%) a fost solicitat să trimită fotografii sau videoclipuri explicite cu el însuşi.

„Aceste situaţii nu reprezintă accidente, ci acţiuni deliberate ale agresorilor de a normaliza abuzul şi de a izola copilul de suportul adulţilor. Odată create sau distribuite, materialele cu abuzuri pot ajunge în câteva secunde în toate colţurile lumii şi sunt aproape imposibil de eliminat complet, fiecare vizualizare reprezentând o revictimizare a copilului implicat. În plus, a crescut exponenţial ponderea imaginilor sau clipurilor video produse de copii sub constrângere ori din neştiinţă (materiale self-generated), apoi răspândite online”, avertizează organizaţia.

Potrivit datelor colectate de linia Esc_ABUZ, 84% din materialele ilegale raportate în România de la începutul acestui an au fost create chiar de copii şi distribuite ulterior fără consimţământul lor.

Conform „Studiului privind incidenţa violenţei asupra copiilor”, elaborat de Salvaţi Copiii, 4% dintre copiii din România au trecut prin cel puţin o formă de abuz sau exploatare sexuală, de la solicitarea de a se dezbrăca în faţa cuiva (1,9%), la mângâieri pe zone intime împotriva voinţei lor (1,4%) sau chiar la obligarea de a avea relaţii sexuale (0,9%).

„Extrapolând aceste date la populaţia de copii din România, vorbim despre aproximativ 140.000 de copii care au fost victimele abuzului sau exploatării sexuale. Pentru adolescenţi, cifrele devin şi mai îngrijorătoare: aproape 3% declară că au fost forţaţi să întreţină relaţii sexuale, ceea ce ar însemna aproximativ 100.000 de adolescenţi din România, victime ale violului”, reiese din comunicat.

Salvaţi Copiii evidenţiază avantajele modelului Barnahus („Casa Copilului”): un model integrat, de origine islandeză, în care sub acelaşi acoperiş se reunesc serviciile de evaluare medicală şi psihologică, audiere investigativă şi protecţie socială pentru copilul victimă.

La primul centru pilot Barnahus din România, deschis în Sectorul 6 în 2022, aproximativ 200 de copii victime ale abuzului au beneficiat de servicii complexe de asistenţă.

Organizaţia va derula în perioada 2026-2027 un program naţional care are ca obiectiv sprijinirea procesului de extindere a reţelei de centre Barnahus în România.

De asemenea, Salvaţi Copiii anunţă organizarea unor cursuri specializate pentru poliţişti cu privire la audierea copiilor victime, folosind protocolul de intervievare prietenos NICHD. AGERPRES / (AS – redactor: Irinela Vişan, editor: Mihai Simionescu)