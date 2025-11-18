Trimisul special al lui Trump la NATO afirmă că UE ar trebui să adopte o poziție „mai agresivă” față de Rusia
Trimisul special al președintelui Donald Trump la NATO a declarat că aliații europeni ar trebui să adopte o abordare „mai agresivă” față de Moscova și să avanseze cu planurile de a exploata activele rusești imobilizate pentru a finanța efortul de război al Ucrainei, transmite agenția Bloomberg.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Ambasadorul SUA Matthew Whitaker a declarat că această măsură ar fi un „pas important” în susținerea finanțării în scădere a Kievului pentru „câțiva ani”, atât din punct de vedere economic, cât și militar.
„Dar cred că ar indica și un nou pas — o Europă mai agresivă”, a declarat Whitaker pentru Bloomberg Television într-un interviu acordat la Berlin. „Acum este momentul să acționeze cu curaj”, a spus el.
Uniunea Europeană se străduiește să ajungă la un acord privind un plan de utilizare a activelor înghețate ale Rusiei pentru a susține finanțarea împrumuturilor pentru Ucraina. Belgia, statul membru care găzduiește cea mai mare parte a activelor în casa de compensare Euroclear, a ridicat obiecții cu privire la perspectiva unor acțiuni legale și măsuri punitive din partea Rusiei.
Europa a fost nevoită să preia inițiativa în sprijinirea Ucrainei de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Președintele SUA a oprit în mare măsură sprijinul financiar și militar pentru această țară devastată de război.
Țările UE și Canada au început să achiziționeze arme americane pentru a le livra pe câmpul de luptă din Ucraina, pe lângă sprijinul lor permanent.
Însă finanțarea Ucrainei în următorii doi ani a dominat discuțiile dintre aliații europeni. Opțiunea preferată de UE implică aventurarea într-un nou teritoriu juridic, chiar dacă oficialii spun că planul nu implică confiscarea activelor băncii centrale ruse.
Alte opțiuni includ finanțarea de către statele membre a cel puțin 90 de miliarde de euro (104 miliarde de dolari) sub forma unui grant pentru perioada 2026-2027 sau contractarea unei datorii comune a UE pentru a acorda un împrumut.
Citește și:
- UE nu este pregătită să confiște activele rusești pentru împrumutul acordat Ucrainei, afirmă comisarul belgian Hadja Lahbib
- A câștigat 109 miliarde de euro datorită creșterii prețului gazului: Mai multe voci cer Norvegiei să garanteze împrumutul european pentru reconstrucția Ucrainei, pentru a nu părea un „profitor de război”
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
„Sicriul pe roți”: O dronă terestră a salvat un soldat ucrainean rănit care a rămas blocat 33 de zile în spatele liniilor rusești
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.