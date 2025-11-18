G4Media.ro
Trimisul special al lui Trump la NATO afirmă că UE ar trebui…

Credit line: Ansgar Haase / DPA / Profimedia

Trimisul special al lui Trump la NATO afirmă că UE ar trebui să adopte o poziție „mai agresivă” față de Rusia

Trimisul special al președintelui Donald Trump la NATO a declarat că aliații europeni ar trebui să adopte o abordare „mai agresivă” față de Moscova și să avanseze cu planurile de a exploata activele rusești imobilizate pentru a finanța efortul de război al Ucrainei, transmite agenția Bloomberg.

Ambasadorul SUA Matthew Whitaker a declarat că această măsură ar fi un „pas important” în susținerea finanțării în scădere a Kievului pentru „câțiva ani”, atât din punct de vedere economic, cât și militar.

„Dar cred că ar indica și un nou pas — o Europă mai agresivă”, a declarat Whitaker pentru Bloomberg Television într-un interviu acordat la Berlin. „Acum este momentul să acționeze cu curaj”, a spus el.

Uniunea Europeană se străduiește să ajungă la un acord privind un plan de utilizare a activelor înghețate ale Rusiei pentru a susține finanțarea împrumuturilor pentru Ucraina. Belgia, statul membru care găzduiește cea mai mare parte a activelor în casa de compensare Euroclear, a ridicat obiecții cu privire la perspectiva unor acțiuni legale și măsuri punitive din partea Rusiei.

Europa a fost nevoită să preia inițiativa în sprijinirea Ucrainei de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Președintele SUA a oprit în mare măsură sprijinul financiar și militar pentru această țară devastată de război.

Țările UE și Canada au început să achiziționeze arme americane pentru a le livra pe câmpul de luptă din Ucraina, pe lângă sprijinul lor permanent.

Însă finanțarea Ucrainei în următorii doi ani a dominat discuțiile dintre aliații europeni. Opțiunea preferată de UE implică aventurarea într-un nou teritoriu juridic, chiar dacă oficialii spun că planul nu implică confiscarea activelor băncii centrale ruse.

Alte opțiuni includ finanțarea de către statele membre a cel puțin 90 de miliarde de euro (104 miliarde de dolari) sub forma unui grant pentru perioada 2026-2027 sau contractarea unei datorii comune a UE pentru a acorda un împrumut.

