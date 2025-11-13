Lipsa de pregătire a profesorilor este cauza principală a analfabetismului funcțional în rândul elevilor, susține ministrul Educației

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor este lipsa de pregătire a cadrelor didactice, a declarat ministrul Educației și Cercetării Daniel David, în cadrul unui podcast organizat de Salvați Copiii România, potrivit Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Întrebat cât la sută din responsabilitatea pentru analfabetismul funcțional o atribuie lipsei de pregătire a profesorilor, ministrul a răspuns:

„Nu vă supărați, nu vreau să spun 100%, dar cea mai mare parte. Până la urmă, copiii vin cu un nivel de inteligență și un nivel de creativitate normale, ca să spun așa. Este treaba profesorilor ca, pornind pe o normalitate, copiilor să le transferi acele competențe. N-ai pe cine să pui responsabilitatea decât pe cadrele didactice. Și asta e valabil și în preuniversitar și nu vreau să-i scutesc și pe cei din învățământul superior – când dăm greș și noi avem un abandon școlar destul de mare și este tot, ca să spun așa, un rol important pe care îl are universitatea și profesorii.”

Daniel David a subliniat că, în cazul în care elevii ajung până în clasa a VIII-a fără să dobândească competențe de bază, vina nu poate fi căutată în altă parte decât în rândul cadrelor didactice:

„Dacă-l ai pe copil în școală și tu l-ai primit în clasa a V-a și ai lucrat cu el până în clasa a VIII-a, și în clasa a VIII-a la testele PISA sau la TIMSS el apare în zonă de analfabetism funcțional, fiind la școală… Păi nu vă supărați, cine este de vină?”

Citește articolul integral pe Edupedu.ro.