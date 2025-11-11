Anul școlar 2025-2026 a început sub auspicii extrem de proaste, spune fostul ministru al Educației Mircea Miclea: O să intrăm într-o criză masivă de profesori
Mircea Miclea, profesor de științe cognitive aplicate la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) și fost ministru al Educației, a declarat că anul școlar 2025-2026 „a început sub auspicii extrem de proaste, cu un climat foarte negativ în rândul profesorilor”. Acesta a vorbit, printre altele, despre efectele creșterii normei didactice de predare și mărirea numărului de elevi la clasă, în emisiunea Educația la putere de la TVR 2, potrivit Edupedu.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
- Cursurile au început, oficial, pe 8 septembrie 2025, potrivit calendarului anului școlar 2025-2026. În prima zi de școală, peste 20.000 de profesori au fost în marș de la Guvern la Palatul Cotroceni, conform sindicatelor.
„Știm foarte clar că mărirea numărului de elevi în clasă nu duce la creșterea calității actului educațional. Și, totuși, s-a mărit numărul de elevi în clasă”, a spus Mircea Miclea.
Referitor la norma didactică de predare, fostul ministru al Educației a spus că nu e vorba doar de 2 ore în plus: „Sunt 2 ore în plus, naveta, transferul de la o școală la alta etc. Efectul, așadar, pe termen mediu și lung, este atractivitatea și mai scăzută a profesiei de profesor și o să intrăm într-o criză masivă de profesori.”
„Prin urmare, am spus și spun încă o dată, cred că este un exemplu care va intra în manuale de cum să nu iei o decizie politică strategică, adică să nu vizeze efecte minore pe termen scurt, cu costuri majore pe termen lung”, a precizat acesta.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Valentin Lazea, economist șef al BNR: Prima măsură care trebuie luată acum, ca să avem peste 15 ani o economie a cunoașterii, este un sistem de stimulente și penalizări pentru profesori, ca să meargă în mediul rural
Fostul ministru al Educației Mircea Miclea: Ideea ca profesorii să fie obligați să facă două masterate este aberantă și halucinantă
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.