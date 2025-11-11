Anul școlar 2025-2026 a început sub auspicii extrem de proaste, spune fostul ministru al Educației Mircea Miclea: O să intrăm într-o criză masivă de profesori

Mircea Miclea, profesor de științe cognitive aplicate la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) și fost ministru al Educației, a declarat că anul școlar 2025-2026 „a început sub auspicii extrem de proaste, cu un climat foarte negativ în rândul profesorilor”. Acesta a vorbit, printre altele, despre efectele creșterii normei didactice de predare și mărirea numărului de elevi la clasă, în emisiunea Educația la putere de la TVR 2, potrivit Edupedu.ro.

Cursurile au început, oficial, pe 8 septembrie 2025, potrivit calendarului anului școlar 2025-2026. În prima zi de școală, peste 20.000 de profesori au fost în marș de la Guvern la Palatul Cotroceni, conform sindicatelor.

„Știm foarte clar că mărirea numărului de elevi în clasă nu duce la creșterea calității actului educațional. Și, totuși, s-a mărit numărul de elevi în clasă”, a spus Mircea Miclea.

Referitor la norma didactică de predare, fostul ministru al Educației a spus că nu e vorba doar de 2 ore în plus: „Sunt 2 ore în plus, naveta, transferul de la o școală la alta etc. Efectul, așadar, pe termen mediu și lung, este atractivitatea și mai scăzută a profesiei de profesor și o să intrăm într-o criză masivă de profesori.”

„Prin urmare, am spus și spun încă o dată, cred că este un exemplu care va intra în manuale de cum să nu iei o decizie politică strategică, adică să nu vizeze efecte minore pe termen scurt, cu costuri majore pe termen lung”, a precizat acesta.

