G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Anul școlar 2025-2026 a început sub auspicii extrem de proaste, spune fostul…

Mircea Miclea (2024) / Foto: Proiectul Merito

Anul școlar 2025-2026 a început sub auspicii extrem de proaste, spune fostul ministru al Educației Mircea Miclea: O să intrăm într-o criză masivă de profesori

Articole11 Noi • 30 vizualizări 0 comentarii

Mircea Miclea, profesor de științe cognitive aplicate la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) și fost ministru al Educației, a declarat că anul școlar 2025-2026 „a început sub auspicii extrem de proaste, cu un climat foarte negativ în rândul profesorilor”. Acesta a vorbit, printre altele, despre efectele creșterii normei didactice de predare și mărirea numărului de elevi la clasă, în emisiunea Educația la putere de la TVR 2, potrivit Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Știm foarte clar că mărirea numărului de elevi în clasă nu duce la creșterea calității actului educațional. Și, totuși, s-a mărit numărul de elevi în clasă”, a spus Mircea Miclea.

Referitor la norma didactică de predare, fostul ministru al Educației a spus că nu e vorba doar de 2 ore în plus: „Sunt 2 ore în plus, naveta, transferul de la o școală la alta etc. Efectul, așadar, pe termen mediu și lung, este atractivitatea și mai scăzută a profesiei de profesor și o să intrăm într-o criză masivă de profesori.”

„Prin urmare, am spus și spun încă o dată, cred că este un exemplu care va intra în manuale de cum să nu iei o decizie politică strategică, adică să nu vizeze efecte minore pe termen scurt, cu costuri majore pe termen lung”, a precizat acesta.

Citește mai mult pe Edupedu.ro.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Valentin Lazea, economist șef al BNR: Prima măsură care trebuie luată acum, ca să avem peste 15 ani o economie a cunoașterii, este un sistem de stimulente și penalizări pentru profesori, ca să meargă în mediul rural

Articole10 Noi • 412 vizualizări
0 comentarii

Fostul ministru al Educației Mircea Miclea: Ideea ca profesorii să fie obligați să facă două masterate este aberantă și halucinantă

Articole10 Noi • 4.228 vizualizări
0 comentarii

Slovacia integrează inteligența artificială în școală printr-un plan de formare pentru elevi, sprijin pentru profesori și susținere a inovației în educație

Articole3 Noi • 507 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.