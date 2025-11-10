Fostul ministru al Educației Mircea Miclea: Ideea ca profesorii să fie obligați să facă două masterate este aberantă și halucinantă

Fostul ministru al Educației, profesorul Mircea Miclea, a criticat dur propunerile potrivit cărora viitorii profesori ar trebui să finalizeze două masterate pentru a putea preda în învățământul preuniversitar, în contextul dezbaterilor privind masteratul didactic, relatează Edupedu.ro.

„Se ajunge la aberații de genul că cei care vor să ajungă profesori în mediul preuniversitar trebuie să facă două masterate. E aberant. E o modalitate prin care lumea academică încearcă să nu piardă studenții de la masteratele, adesea derizorii, pe care le fac”, a declarat Mircea Miclea în emisiunea Educația la putere, de la TVR Info, pe 4 noiembrie.

„Și atunci, totuși, ca să îi țină, ca ei să aibă norme, adică bani, vin cu propuneri halucinante: trebuie să faci două masterate ca să ajungi profesor în învățământul preuniversitar. Dacă vrei să ajungi profesor în învățământul universitar, îți trebuie doar un masterat, subliniez. Adică ai făcut licență, ai făcut masterat și apoi poți să ajungi asistent în universitate cu un singur master, dar pentru preuniversitar îți trebuie două. Aberant, halucinant”, a spus fostul ministru al Educației.

Conferențiarul Cătălin Glava a propus în spațiul public obligativitatea parcurgerii unui masterat de specialitate de către studenții care vor să devină profesori în școlile gimnaziale și licee, pe lângă masteratul didactic obligatoriu deja prin lege

Legea Educației Iohannis-Deca prevede că din 2029 vor putea fi angajați ca profesori în gimnaziu și liceu numai studenții care au parcurs, obligatoriu, un masterat didactic de 1 an sau de 1 an și jumătate (articolul 176 din Legea învățământului preuniversitar 198/2023).

