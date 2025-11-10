G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Fostul ministru al Educației Mircea Miclea: Ideea ca profesorii să fie obligați…

Mircea Miclea (2024) / Foto: Proiectul Merito

Fostul ministru al Educației Mircea Miclea: Ideea ca profesorii să fie obligați să facă două masterate este aberantă și halucinantă

Articole10 Noi • 923 vizualizări 0 comentarii

Fostul ministru al Educației, profesorul Mircea Miclea, a criticat dur propunerile potrivit cărora viitorii profesori ar trebui să finalizeze două masterate pentru a putea preda în învățământul preuniversitar, în contextul dezbaterilor privind masteratul didactic, relatează Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Se ajunge la aberații de genul că cei care vor să ajungă profesori în mediul preuniversitar trebuie să facă două masterate. E aberant. E o modalitate prin care lumea academică încearcă să nu piardă studenții de la masteratele, adesea derizorii, pe care le fac”, a declarat Mircea Miclea în emisiunea Educația la putere, de la TVR Info, pe 4 noiembrie.

„Și atunci, totuși, ca să îi țină, ca ei să aibă norme, adică bani, vin cu propuneri halucinante: trebuie să faci două masterate ca să ajungi profesor în învățământul preuniversitar. Dacă vrei să ajungi profesor în învățământul universitar, îți trebuie doar un masterat, subliniez. Adică ai făcut licență, ai făcut masterat și apoi poți să ajungi asistent în universitate cu un singur master, dar pentru preuniversitar îți trebuie două. Aberant, halucinant”, a spus fostul ministru al Educației.

Citește mai mult pe Edupedu.ro.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Valentin Lazea, economist șef al BNR: Prima măsură care trebuie luată acum, ca să avem peste 15 ani o economie a cunoașterii, este un sistem de stimulente și penalizări pentru profesori, ca să meargă în mediul rural

Articole10 Noi • 328 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Educației: Pe mine singurul lucru care mă apără în această perioadă e doar faptul că spun adevărul

Articole31 Oct • 302 vizualizări
0 comentarii

Profesorii de Matematică vor aloca 25% din ore pentru remediere, consolidare și aprofundare în anul școlar 2025-2026 – scrisoare metodică

Articole27 Oct • 2.574 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.