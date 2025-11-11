G4Media.ro
BREAKING Nicușor Dan: Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită, iar…

Oana Gheorghiu jurământ vicepremier Nicușor Dan
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

BREAKING Nicușor Dan: Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită, iar reacția CSM a fost exagerată. Nu voi semna cererea de urmărire penală

Articole11 Noi • 4.353 vizualizări 15 comentarii

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți dimineață, că declarația Oanei Gheorghiu referitoare la magistrați ”a fost nefericită”, dar și că reacția Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ”a fost exagerată”. Președintele, la care ar urma să ajungă cererea de urmărire penală a vicepremierului după ce CSM i-a făcut plângere penală pentru instigare la ură, discriminare și violență, a transmis că nu va semna documentul. Dan a apreciat că Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcția în care a fost numită de premierul Ilie Bolojan, dar a transmis și că ”magistrații au devenit un fel de vinovați de serviciu”:

  • ”Cred că declarația doamnei vicepriministru a fost nefericită, iar reacția CSM a fost exagerată. Nu voi semna cererea de urmărire penală. Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcție, nu e o greșeală așa mare (…) Magistrații au devenit un fel de vinovați de serviciu și asta nu e normal”, a transmis Nicușor Dan marți dimineață.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) condus de judecătoarea Raluca Costache a anunțat, luni, că i-a făcut plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu, după ce aceasta a vorbit despre micșorarea pensiilor magistraților, într-o emisiune Digi24 de sâmbătă. CSM nu a sesizat, însă, procurorii atunci când George Simion a spus că membrii Biroului Electoral Central (BEC) ar trebui ”jupuiți în piața publică” sau când a dat buzna amenințând în Parchetul General.

  • La începutul lunii august, șefa CSM declara într-un interviu că o pensie de 14.000 de lei este mică pentru un magistrat și că magistrații sunt ”speciali”. Detali, aici.

Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a avut, tot luni, limbaj similar cu CSM la adresa vicepremierului numit de Ilie Bolojan săptămâna trecută.

Ce a spus Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, la Digi24, că înțelege faptul că magistraților le este greu să renunțe la veniturile mari pe care le au, dar că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.

  • ”Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj, le-aş spune că îi înţeleg, este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat, din perspectiva societăţii, un privilegiu. E foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani, de asta şi dintr-o dată să ţi se spună nu-l mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta, dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru, ei au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta: România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali, nu avem cum”, a declarat Oana Gheorghiu, întrebată cum ar rezolva problema pensiilor speciale ale magistraţilor.

Vicepremierul a mai spus că „orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură”:

  • ”Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, a spus Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a mai vorbit despre copiii care se culcă flămânzi, în paralel cu judecătorii cărora li se măresc veniturile prin diferite decizii:

  • ”Dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că îşi dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente, banii ăia nu se tipăresc şi vin din aer, vin de undeva. Şi poate că asta nu înţeleg oamenii: că atunci când primeşti privilegii, ca tu să ai privilegii cineva e lăsat în urmă. Poate că ar trebui să ne întoarcem un pic la conştiinţa asta de cetăţeni, să o avem şi să vorbim deschis: orice privilegiu îl are cineva, înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani. În termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii, eu nu am acest rol, e pur o părere personală”, a adăugat Oana Gheorghiu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

15 comentarii

  1. Omul asta de fiecare data cand deschide gura, ma face sa regret votul meu dn 18 mai 2025.

    • Alexandru, se înțelege din comentariul tău că ai votat cu șarlatanul G Simion și acum, citind declarația președintelui Dan, regreți. Foarte greșit votul din partea ta, să nu mai faci așa ceva.

      …Deși președintele Dan a spus ce-a spus din amabilitate. Doamna Gheorghiu a spus foarte bine ceea ce a spus, pentru că este adevărat, iar adevărul îi supără pe tâlharii care jefuiesc averea publică.

      Și adevărul este că justiția din România a ajuns cârpa de care își șterg picioarele tâlharii care jefuiesc averea publică. Iar drept răplată, magistrații primesc salarii uriașe și speciale pe care le iau încă de la vârste fragede.

      …Din bani publici, Alexandru.

    • Ai înțeles greșit.

  2. Chiar deloc nefericită! Adevărul spus în față ii doare pe speciali.
    Lăsați-o în pace pe Oana!

  3. doamna respectiva a spus ca daca dai cuiva iei de la altcineva , nenea e cu matematica ar trebui sa inteleaga fericirea afirmatiei

  4. Ar trebui lăsat buboiul să se spargă, nu dat cu fard pe el!
    Magistrații sunt un grup infracțional organizat care eliberează infractori. Oana Gheorghiu a spus adevărul!

  5. Presedintele nostru NICUSOR PRES de care se sterg magistratii cand au chef !

  7. L-au „impachetat” specialii din servicii si justitie, de aia l-au si pus sa candideze, sa aiba omul lor la Cotroceni pe care sa-l controleze.
    L-am votat in turul al doilea, dar promit sa nu mai repet eroarea asta, n-as fi crezut ca e atat de t!calos!

  8. Cineva normal în țara aia n are șanse sa zică adevărul sau să rezolve ceva..este prea târziu după 35 ani de la instalarea mafiei ce controlează tot Practic ar fii să I bage la zdup pe toți ceea ce I nerealist așa că România va dispărea de pe harta civilizație EUROPA

  13. Ciudat e ca ND e atacat pentru o afirmație de bun simț. Proastă decizie cu numirea doamnei vicepremier. Antiamericana, ceea ce nu ne permitem ca țară, numită în guvern, dar nu a ieșit din bula oengista. Doamna e de admirat pentru ce a facut la ONG, dar la nivelul funcției actuale nu se ridică. Orice spune implică guvernul țării. Să nu înțelegeți greșit, am donat proiectelor promovate de doamna, o admiram ca manager și ca rezilienta. Dar asta scuza declarațiile ¿

  14. Domnii magistrati, ar trebui sa inteleaga ca toti, indiferent de meseria pe care o avem, suntem importanti in ceea ce facem… in cazul in care facem bine ce facem. Nu e cazul magistratilor, care lasa cazuri nerezolvate pana se prescriu, sau al medicilor care iau spaga sa iti faca o operatie, al politicienilor care merg in Parlament ca sa mai faca o combinatie si sa mai isi traga niste beneficii…sac! Hai, la treaba, ca abia a inceput ziua…

