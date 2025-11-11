Socialiștii din Republica Moldova vor să creeze un grup neoficial de prietenie cu Rusia / Dodon susține că Federația Rusă este un partener strategic

Fracțiunea Partidului Socialiștilor intenționează să înființeze un grup neoficial de prietenie între Parlamentul Republicii Moldova și Duma de Stat a Federației Ruse. Despre aceasta a anunțat liderul PSRM, Igor Dodon, în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, transmite IPN, potrivit Rador Radio România.

Potrivit lui Igor Dodon, la activitatea grupului vor fi invitați toți deputații interesați de dezvoltarea unui dialog constructiv cu Moscova, după ce majoritatea parlamentară PAS a respins inițiativa PSRM de a înființa un grup oficial de prietenie.

În cadrul discuției cu diplomatul rus, Igor Dodon a criticat politica externă a partidului de la guvernare, acuzând autoritățile de o „abordare rusofobă”. Deputatul socialist a reiterat că Federația Rusă a fost și rămâne un partener strategic al Republicii Moldova.

Republica Moldova a renunțat la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, măsură aplicată, potrivit deputaților PAS, pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Fracțiunea PSRM a propus restabilirea grupurilor, dar amendamentul a avut susținere doar din partea Blocului Alternativa, Partidului Nostru și a deputatului neafiliat Vasile Tarlev, insuficientă pentru aprobare.

Totodată, cabinetul de miniștri urmează să examineze miercuri mai multe proiecte care vizează denunțarea unor acorduri semnate în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI), majoritatea în anii ’90.

Sursa: IPN / Rador Radio România