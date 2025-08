Șefa magistraților: ”Mi se pare mică o pensie de 11.000 de lei. Din toate punctele de vedere suntem unici. Suntem una din cele trei puteri ale statului” / Pensia medie în România e de 2.700 lei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Șefa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a declarat că o pensie în cuantum de 70% din salariul net, care ar duce la 14.000 de lei pentru judecătorii de Curte de Apel sau 11.000 de lei pentru judecătorii de Tribunal, e mică. Ea a făcut declarațiile la Digi 24.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pensia medie la finalul lunii aprilie a fost de 2.759 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES.

Reamintim că guvernul Bolojan a propus ca magistrații să primească o pensie în valoare de 70% din ultimul salariu net. Acum, magistrații au 80% din ultimul salariu brut, ceea ce face să fie singurii angajați din România cu pensia mai mare decât salariul.

Întrebată de jurnalist dacă 70% din ultimul salariu NET este o sumă mică, Elena Costache, președinta CSM, a spus:

”Ar trebui să fac un calcul mic, nu l-am făcut încă. Acum o să îmi asum și un răspuns direct – da, mi se pare puțin și o să vă spun și de ce mi se pare puțin. Haideți să vedem cât e un salariu mediu. La nivel de Curte de Apel, NET lunar: 20.000 de lei, are o virgulă… 346; Tribunal: 17.948; Judecătorie: 16.157. Să aplicăm 70% din aceste sume. Ar fi 11.309 lei pensie”, a spus ea.

Elena Costache a argumentat că magistrații sunt unici printre ceilalți angajați ai statului.

”În ce condiții? Ca să ieși la pensie cu această pensie, ce înseamnă? La ce vârstă? 65 de ani. Dom’le, eu nu am nevoie să fac nimic ca judecător. Eu nu pot, după ce judec un dosar, să mă duc să îmi deschid un birou de consultanță de avocatură și să acord consultații juridice și să mai câștig niște bani. Și atunci toată lumea a fost de acord: să nu picăm în acest păcat al comparațiilor care nu-și au rostul. Din toate punctele de vedere suntem unici, nu am de ce să mă feresc de acest cuvânt. În primul rând, omul la care faceți referire nu cred că a dat examenele pe care le-am dat noi ca să ajungem în profesie. Nu este ușor să ajungi magistrat. Nu cred că are parte de munca pe care o desfășurăm și, credeți-mă, o spun cu tot respectul față de orice om care muncește.” „Nu putem să punem egal între magistrați și celelalte categorii sociale”.