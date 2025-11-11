G4Media.ro
Un deputat din partidul extremist de opoziție SOS îi ia apărarea Oanei Gheorghiu după ce CSM i-a făcut plângere penală: Doamna Gheorghiu nu a instigat pe nimeni, ci a spus un adevăr dureros: că banii pentru pensiile speciale, de zeci de mii de lei lunar, se iau din bugetul comun, de la gura copiilor, a bolnavilor și a pensionarilor

Deputatul Nini Alexandru Pascalini din partidul extremist de opoziție SOS i-a luat marți apărarea Oanei Gheorghiu după ce CSM a făcut plângere penală împotriva vicepremierului. E pentru prima oară când un parlamentar din partidul Dianei Șoșoacă are o poziție publică în favoarea unui reprezentant al Puterii.

„Este o reacție disproporționată și profund nedreaptă. Doamna Gheorghiu nu a instigat pe nimeni, ci a spus un adevăr dureros: că banii pentru pensiile speciale, de zeci de mii de lei lunar, se iau din bugetul comun, de la gura copiilor, a bolnavilor și a pensionarilor care abia au din ce trăi. A spune adevărul despre inechitate nu este ură, este conștiință civică iar pensiile speciale sunt simbolul unei rupturi sociale”, a declarat deputatul Pascalini.

El a făcut declarația după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu pe motiv de instigare la ură.

Oana Gheorghiu declarase într-un interviu că pensiile speciale ale magistraților sunt prea mari.

Deputatul SOS a menționat un dublu standard al CSM și a declarat că orice critică la adresa privilegiilor devine tabu.

„A condamna privilegiile nu înseamnă a condamna oamenii. Să ai curajul să spui că pensiile speciale trebuie eliminate nu e populism, ci bun-simț. Este nevoie de o reformă profundă a sistemului public, care să aducă echilibru și demnitate tuturor cetățenilor. Nu magistrații sunt problema, ci sistemul care le permite un regim de viață și de pensii rupt de realitatea celor care îi plătesc. Aceasta este o problemă de echitate socială, nu de justiție penală. Oare cum va fi anchetată acum doamna Gheorghiu, de un procuror, un magistrat cu pensie specială? Nu cumva e un conflict de interese? Ani la rând s-a tot discutat de aceste pensii speciale, dar când Guvernul și Parlamentul vor avea curaj să înceteze protejarea categoriilor privilegiate și să își asume reforme reale ”, a declarat Pascalini.

