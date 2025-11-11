Clasamentul mondial din snooker se schimbă după triumful lui Wu Yize: Surprize mari în top 32



Wu Yize este omul momentului în snookerul mondial, chinezul în vârstă de 22 de ani câștigând International Championship weekendul trecut. Mai mult decât atât, Yize a înregistrat un salt important în ierarhia mondială: a urcat grație titlului de la Nanjing nouă locuri, până pe 13, aceasta fiind cea mai bună clasare din carieră, transmite snookerhq.com.

Titlul important câștigat îl ajută pe Yize să depășească în ierarhie nume importante precum Barry Hawkins, Gary Wilson și Si Jiahui.

De asemenea, Wu s-a apropiat amenințător în clasament de Mark Selby și Xiao Guodong.

La vârful ierarhiei nu s-au produs schimbări majore: Judd Trump este în continuare lider, el fiind urmat de urmat de Kyren Wilson și Neil Robertson.

Mark Williams și Ronnie O’Sullivan completează Top 5.

John Higgins, finalist la International Championship, și-a consolidat locul 6 mondial, scoțianul menținându-se în fața unor sportivi precum Mark Allen, Ding Junhui și Shaun Murphy.

Cum arată clasamentul mondial din snooker

1 Judd Trump £1,725,550

2 Kyren Wilson £1,367,000

3 Neil Robertson £1,070,850

4 Mark Williams £990,500

5 Ronnie O’Sullivan £914,850

6 John Higgins £848,950

7 Mark Allen £646,750

8 Ding Junhui £640,350

9 Shaun Murphy £633,900

10 Zhao Xintong £597,750

11 Mark Selby £589,750

12 Xiao Guodong £571,900

13 Wu Yize £526,900

14 Barry Hawkins £518,950

15 Gary Wilson £475,800

16 Si Jiahui £473,000

— — —

17 Chris Wakelin £440,700

18 Jak Jones £372,800

19 Ali Carter £364,050

20 Stuart Bingham £356,800

21 Elliot Slessor £346,250

22 Jack Lisowski £338,100

23 Zhang Anda £306,450

24 David Gilbert £296,500

25 Stephen Maguire £288,050

26 Tom Ford £282,050

27 Hossein Vafaei £273,300

28 Joe O’Connor £269,600

29 Zhou Yuelong £263,950

30 Pang Junxu £253,700

31 Lei Peifan £241,400

32 Yuan Sijun £239,900

Alte modificări importante din ierarhia mondială

După ce a bifat faza semifinalelor la Nanjing, Stephen Maguire a revenit spectaculos în top 25 mondial.

Scott Donaldson a urcat șase poziții până pe locul 52.

Jordan Brown, în schimb, a coborât zece locuri, până pe 62, dar își păstrează statutul de jucător profesionist în circuit.

Wu Yize, loc direct pe tabloul principal la Campionatul Regatului Unit

Succesul de la Nanjing îl ajută de asemenea pe Wu să prindă un loc direct pe tabloul principal de la Campionatul Regatului Unit, primul turneu din cele trei de tip „Triple Crown”.

Primii 16 jucători ai lumii nu vor juca în calificările de la Wigan. Wu Yize, aflat în prezent pe 13, va fi prezent direct pe tabloul principal al întrecerii de la York.

Dacă facem referire la ierarhia pe un an de zile, tot Wu Yize este performerul: grație premiului consistent de 175.000 de lire sterline a urcat în TOP 5.

Yize a trecut peste nume importante precum Mark Allen și Judd Trump.

Datorită victoriei din Arabia Saudită, Neil Robertson se menține lider. Australianul este urmat de Mark Williams, Shaun Murphy și Ronnie O’Sullivan.

Clasamentul pe un an de zile, top 10

1. Neil Robertson – £539,300

2. Mark Williams – £279,400

3. Shaun Murphy – £254,000

4. Ronnie O’Sullivan – £231,350

5. Wu Yize – £226,800

6. Mark Allen – £162,350

7. Xiao Guodong – £159,400

8. Jack Lisowski – £150,000

9. Elliot Slessor – £147,500

10. Gary Wilson – £145,900.