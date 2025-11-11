Sorin Grindeanu ”apreciază” decizia președintelui Nicușor Dan de a face consultări cu coaliția și critică guvernul Bolojan, CSM și pe vicepremierul Oana Gheorghiu

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat marți că ”apreciază” decizia președintelui Nicușor Dan de a face consultări cu liderii coaliției de guvernare pe tema reformei pensiilor speciale. El a criticat într-o postare pe rețele atât guvernul Bolojan și pe vicepremierul Oana Gheorghiu, cât și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care a făcut plângere penală împotriva lui Gheorghiu.

”Apreciez demersul președintelui Nicușor Dan de a iniția o consultare cu partidele din coaliție pe un subiect crucial pe care Guvernul, din păcate, nu a reușit să îl gestioneze corespunzător. Până la discuția pe fond, trebuie ca lucrurile să fie corect setate”, a spus Grindeanu.

El a făcut declarația cu puțin timp înainte ca la Cotroceni să înceapă negocierile convocate de președintele Dan cu liderii partidelor din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR-minorități.

Grindeanu a reluat criticile de luni la adresa Oanei Gheorghiu, în termeni similari cu cei folosiți de CSM, după ce Gheorghiu criticase pensiile speciale.

”Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declarațiilor politice populiste și iresponsabile, însă populismul nu se sancționează penal în România”, a spus Grindeanu.

Șeful PSD a criticat și CSM pentru plângerea penală.

”Consider drept o reacție exagerată demersul CSM. Orice om politic are dreptul la opinie indiferent că este la putere sau în opoziție”, a spus el.

”Pe de altă parte, îmi doresc ca, de această dată, să ajungem rapid la o formă a legii care să fie constituțională. Dincolo de retorica politică, acesta a fost mereu obiectivul PSD: să îndeplinim jalonul și să atragem banii din PNRR, în loc să creștem taxe. Trebuie să depășim tensiunile și nivelul declarațiilor politice și să demonstrăm maturitate politică, nu orgolii. Răspunderea este mare: nu ne putem juca cu astfel de subiecte, chiar dacă unii cred că acest lucru este aplaudat pe rețelele de socializare. PSD este pregătit să deblocheze situația pentru identificarea unei soluții instituționale care să rezolve problema pensiilor magistraților și să ne permită să luăm cele 231 de milioane de euro din PNRR”, a mai spus Sorin Grindeanu.