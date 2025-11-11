Rata șomajului din Marea Britanie crește la 5%, cel mai ridicat nivel din 2021

Rata șomajului din Marea Britanie a crescut la 5% în intervalul iunie – august, indicând semne de slăbire a pieței muncii, potrivit noilor cifre oficiale citate de BBC.

Este cea mai mare rată înregistrată din perioada decembrie 2020 – februarie 2021, potrivit Oficiului Național de Statistică (ONS).

Creșterea ratei șomajului a fost mai mare decât se aștepta, depășind nivelul de 4,9% prognozat de mulți analiști înainte de prezentarea bugetului pe 26 noiembrie.

Creșterea medie a salariilor a fost de 4,6% în al treilea trimestru, în scădere față de 4,7% în cele trei luni până în august.

Liz McKeown, directorul departamentului de statistici economice al ONS, a declarat:

„Luate împreună, aceste cifre indică o slăbire a pieței muncii”.

„Între timp, rata șomajului a crescut în ultimul trimestru la un nivel maxim post-pandemic. Cu toate acestea, numărul locurilor de muncă vacante rămâne, în general, neschimbat.”

În cele trei luni până în septembrie 2025, numărul angajaților salariați a scăzut, de asemenea, cu 109.000 (0,4%) față de anul precedent.

Datele ONS arată, de asemenea, că aproape 1,7 milioane de persoane solicită indemnizații de șomaj, o ușoară scădere față de cifra de acum un an.

Comentând ultimele statistici, secretarul pentru muncă și pensii, Pat McFadden, a declarat: „Peste 329.000 de persoane au început să lucreze deja în acest an, dar cifrele de astăzi sunt exact motivul pentru care intensificăm planul nostru de a pune Marea Britanie la muncă.”

Richard Carter, șeful departamentului de cercetare a dobânzilor fixe la Quilter Cheviot, a declarat că, în contextul bugetului care va fi prezentat peste două săptămâni, „multe întreprinderi au amânat probabil orice planuri majore de angajare”.

„Având în vedere că au fost deja confruntate cu o creștere semnificativă a costurilor asigurărilor sociale la începutul anului, probabil că vor fi reticente să își asume angajamente concrete până când nu vor ști dacă vor mai avea de suportat costuri suplimentare”, a afirmat el.

În general, numărul locurilor de muncă vacante a rămas neschimbat, cu aproximativ 723.000 între august și octombrie 2025.

ONS a declarat că rata șomajului trebuie tratată cu prudență și că ia măsuri suplimentare pentru a răspunde preocupărilor legate de calitatea datelor.