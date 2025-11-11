Hotnews: Carmen Uscatu, partenera Oanei Gheorghiu în ONG-ul „Dăruiește Viață”, susține că vicepremierul Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a organizației și o acuză de „incompatibilitate”

Carmen Uscatu, partenera Oanei Gheorghiu în ONG-ul „Dăruiește Viață” care a construit un spital cu fonduri din donații, a declarat luni la Hotnews că vicepremierul Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a organizației și o acuză de „incompatibilitate”.

„Sponsorii ne pun întrebări, unii donatorii se retrag, alții rămân”, spune Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, despre efectul numirii Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier al României, într-un interviu pentru HotNews.

Oana Gheorghiu a fost numită vicepremier de primul-ministru Ilie Bolojan, în ciuda opoziției din partea PSD.

„Am semnat contracte de sponsorizare în care am spus că nu avem membri în guvern”, susține Carmen Uscatu.

„O vulnerabilitate foarte mare”. Aşa descrie Carmen Uscatu, copreşedintă şi cofondatoare a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, numirea colegei sale, Oana Gheorghiu, într-un post de conducere în Guvernului României.

Motivul vulnerabilității este acela că, deși s-a autosuspendat din rolurile executive, Gheorghiu încă păstrează calitatea de membru cu drept de vot în Adunarea Generală a ONG-ului. Această situaţie îi face pe sponsorii internaţionali să pune întrebări cu privire un posibil conflict de interese.

„Ne sună pentru că nu își doresc să fie susceptibili că ar influența politicile guvernului printr-o sponsorizare pentru «Dăruiește Viață», având în vedere acest dublu rol pe care Oana îl are în acest moment”, arată Carmen Uscatu, în interviul acordat HotNews.

Ea a explicat și în ce ar consta presupusa incompatibilitate: ”Sigur că oamenii ne-au dat și foarte mulți bani – aşa am reușit să investim 53 de milioane de euro în spitalul pe care l-am construit. O parte din bani, în acest moment, sunt sub semnul întrebării. Noi am semnat în trecut contracte în care am spus că nu avem membrii în guvern; sunt niște declarații pe propria răspundere și e vorba în special de companii americane, listate la bursă, și care au acest program de compliance în care nu pot să finanţeze organizații pe care le consideră incompatibile”.

Carmen Uscatu a mai spus că nu a știut despre numirea Oanei Gheorghiu în funcția guvernamentală.

”E regretabil pentru noi că s-a întâmplat acest lucru și că nu am știut din timp, am aflat și noi, la fel ca opinia publică, în același moment. Ne-a luat pe nepregătite”, a spus ea.