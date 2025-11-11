Incendiu în cabina unui avion WizzAir, pe Aeroportul Băneasa: 225 de persoane care se aflau la bord au fost evacuate

Incendiu în cabina unui avion WizzAir, pe Aeroportul Băneasa: 225 de persoane care se aflau la bord au fost evacuate.

știre în curs de actualizare

Comunicatul aeroportului

În cursul nopții de marți, 11 noiembrie 2025, reprezentanții companiei de handling RAS de pe Aeroportul Băneasa au observat că a apărut o flacără sub cabina unei aeronave Wizz Air la momentul când au cuplat grupul de alimentare electrică la avionul respectiv.

Personalul tehnic, aflat la fața locului, a intervenit prompt și a retras grupul de alimentare pentru a evita orice incident nedorit.

Lângă aeronava, care se afla în poziția de parcare, era prezent și un echipaj de pompieri al aeroportului, care însă nu a fost nevoit să intervină.

Avionul aterizase de la Barcelona la ora 01.18, iar la momentul incidentului coborâseră majoritatea celor 225 de pasageri aflați la bord. Pentru siguranță, comandantul aeronavei a decis să declanșeze o ieșire de urgență cu tobogan, care însă nu a fost utilizată de niciun pasager.

Toți pasagerii au fost în afara oricărui pericol și nu au fost produse pagube materiale.

Aeronava a fost deconectată de la baterii și urmează o verificare tehnică detaliată. Incidentul este investigat de către autoritățile competente.