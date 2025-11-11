Mark Webber dezvăluie secretul lui Norris în lupta cu Piastri pentru titlul din F1: „Ori pui presiune, ori ești sub presiune”

Mark Webber, fost pilot și managerul lui Oscar Piastri, a explicat într-o intervenție pentru Channel 4 unde s-a făcut diferența între australian și coechipierul Lando Norris. „Lando își susține vorbele prin rezultate”, a punctat Webber.

Mare favorit la câștigarea titlului după ce a impresionat în prima parte a sezonului, Oscar Piastri traversează o perioadă cu multe îndoieli, iar rezultatele din ultima perioadă au fost mult sub așteptări.

Avantajul avut față de coechipierul Norris „s-a topit” de la o cursă la alta, iar australianul a ajuns să fie depășit de Lando.

Pus să comenteze ce se întâmplă cu clientul său, Mark Webber a precizat că Norris a știut să gestioneze mult mai bine presiunea fantastică din Formula 1 în acest final electrizant de sezon.

„Ca în orice sport, vrei să pui bazele corecte – calificări, consistență, echilibru. Lando a făcut exact asta. În cele din urmă, clasamentul nu minte niciodată.

Își susține afirmațiile prin rezultate (n.r. Norris). Și asta schimbă totul: în F1, ori pui presiune, ori ești sub presiune”, a spus Webber, conform sursei citate.

Din păcate pentru Piastri, presiunea a fost prea mare, iar toate discuțiile din paddock despre faptul că Norris ar fi avantajat de McLaren i-au făcut și mai mult rău.

Webber transmite clar că Lando este mai solid mental pe finalul de sezon decât Oscar.

Odată cu apropierea liniei de finiș, Piastri a simțit tot mai mult greutatea mizei, în timp ce Norris a rămas neașteptat de calm, calculat și constant.

„A fost o victorie grozavă, dar, sincer să fiu, este clar că mai avem multe de făcut.

Mă voi întoarce, voi vedea echipa, îi voi felicita și voi vedea ce putem îmbunătăți.

Privind în viitor, voi continua să mă concentrez pe mine însumi, să rămân cu capul plecat, să ignor zgomotul și să continui să merg înainte”, a transmis Lando Norris după victoria din Brazilia.

Înaintea ultimelor trei curse din sezonul de F1, Norris are un avantaj de 24 de puncte față de coechipierul Piastri.

Concret, Lando poate câștiga titlul mondial fără să mai câștige vreo cursă din cele trei rămase: dacă va încheia doar pe locul al doilea, va fi noul campion mondial din marele Circ.

O victorie a lui Lando la Las Vegas, etapa următoare, l-ar scoate pe Verstappen din cursă și i-ar oferi lui Norris un avantaj fantastic față de Piastri.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1