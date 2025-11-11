STENOGRAME Cum îi propunea fostul senator PSD Isăilă lui Berceanu să dezasambleze arme din Kazahstan și să le revândă în Ucraina, printr-o firmă din Bulgaria: ”Le punem, le asamblăm din nou, le vopsim, le-aranjăm și statul român le vinde…”

Fostul senator PSD Marius Isăilă îi propunea fostului șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, să dezasambleze arme din Kazahstan și să le revândă în Ucraina, printr-o firmă din Bulgaria, conform unor documente consultate de G4Media: ”Le punem, le asamblăm din nou, le vopsim, le-aranjăm și statul român le vinde…”, îi spunea Isăilă lui Berceanu în 9 octombrie.

”Prin intermediul societății din Bulgaria, le vindem…c-avem cui! (…) End-user-u` este Ucraina, ca să știi! Final!”, mai explica Isăilă.

Isăilă îi mai spunea lui Berceanu despre cum piața din Ucraina ”este asigurată”, dar și cum trebuie să se întâlnească cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, la un restaurant, unde să fie chemat de Berceanu la masă, apoi să iasă la fumat fără telefoane:

”Da, ne vedem la un restaurant… (…) Ieși la o masă și vin și io… (…) Și ieșim la fumat și…exact, lăsăm telefoanele…”, îi explica Isăilă lui Berceanu.

Isăilă îi explica lui Berceanu și cum Ionuț Moșteanu urma să-și primească partea de șpagă, mascată într-un contract de consultanță, și dacă nu va mai fi fost ministru al Apărării:

”Și atenție: și dacă Ionuț nu mai este, presupunem că Ionuț nu mai este… Noi am făcut înțelegere , el ne-a ajutat… (…) Ascultă-mă: Ionuț nu mai este, facem…la noi onoarea e cu onoare. Ba nu, dar facem altă treabă ca să fie și mai corect… (…) Nu mă nu. Facem un contract mă…orice contract ”dracului”… (…) Face bulgarul, îi face din Germania un contract și așa… (…) Pe nu știu ce căcat… Pe o societate pe care o vrea el (…). Consultanță, dracului, nu știm ce. Ai înțeles? Nu știm ce (…). Vrea și la geantă, dăm și la geantă! Fără probleme! Eu, de exemplu, cu el lucrez la geantă. Mie îmi aduce la geanta. Că așa…ANAF…sume..ălea, ălea…”.

știre în curs de actualizare