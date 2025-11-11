G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Zinedine Zidane anunță revenirea în antrenorat

Zinedine-Zidane-franța-legendă-fotbal-revenire-antrenor
Zinedine Zidane / Sursa foto: Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia

Zinedine Zidane anunță revenirea în antrenorat

Sportz11 Noi 0 comentarii

Prezent la un meci caritabil care a avut loc la Toulon, Zinedine Zidane a anunțat că va reveni „cât de curând” în antrenorat, fără să precizeze însă echipa la care va antrena.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În vârstă de 53 de ani, Zizou a pregătit ultima dată pe Real Madrid, în 2021.

„Urmează să fiu din nou antrenor pentru o perioadă. În curând”, a transmis Zidane, păstrând suspansul asupra echipei unde-și va face revenirea în antrenorat.

Din vara lui 2021, Zidane este liber de contract, iar zvonurile îl dau ca viitorul selecționer al Franței, după încheierea mandatului lui Didier Deschamps (după CM din vara anului viitor).

În ultimii ani, Zidane a fost pus constant pe lista marilor echipe europene care căutau antrenor, însă fostul internațional francez a ales să stea în continuare departe de fenomen.

În cariera de jucător, Zidane a evoluat pentru Cannes (1989-1992), Bordeaux (1992-1996), Juventus (1996-2001) și Real Madrid (2001-2006).

De-a lungul carierei, Zidane a antrenat doar la Real Madrid: Castilla (2014-2016) și echipa mare (2016-2018 și 2019-2021).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.