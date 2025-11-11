Zinedine Zidane anunță revenirea în antrenorat

Prezent la un meci caritabil care a avut loc la Toulon, Zinedine Zidane a anunțat că va reveni „cât de curând” în antrenorat, fără să precizeze însă echipa la care va antrena.

În vârstă de 53 de ani, Zizou a pregătit ultima dată pe Real Madrid, în 2021.

„Urmează să fiu din nou antrenor pentru o perioadă. În curând”, a transmis Zidane, păstrând suspansul asupra echipei unde-și va face revenirea în antrenorat.

Din vara lui 2021, Zidane este liber de contract, iar zvonurile îl dau ca viitorul selecționer al Franței, după încheierea mandatului lui Didier Deschamps (după CM din vara anului viitor).

În ultimii ani, Zidane a fost pus constant pe lista marilor echipe europene care căutau antrenor, însă fostul internațional francez a ales să stea în continuare departe de fenomen.

În cariera de jucător, Zidane a evoluat pentru Cannes (1989-1992), Bordeaux (1992-1996), Juventus (1996-2001) și Real Madrid (2001-2006).

De-a lungul carierei, Zidane a antrenat doar la Real Madrid: Castilla (2014-2016) și echipa mare (2016-2018 și 2019-2021).