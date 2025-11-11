Președintele Ferrari, atac rar la adresa lui Hamilton și Leclerc: „Să vorbească mai puțin”

Președintele Ferrari a lansat un atac dur la adresa piloților Scuderiei, transmite Sky Italia. Concret, John Elkann este de părere că Lewis Hamilton și Charles Leclerc vorbesc prea mult și ar trebui să se concentreze pe pilotaj.

Este prima ieșire de o asemenea duritate a președintelui Ferrari, iar ea vine după weekendul de coșmar din Brazilia: niciun monopost al Scuderiei nu a încheiat cursa de la Interlagos.

„Brazilia a fost o mare dezamăgire”, a declarat Elkann, citat de Sky Italia.

Leclerc a fost nevoit să abandoneze rapid, în turul al șaselea după un contact cu Kimi Antonelli, în timp ce Hamilton a fost scos din cursă după un incident cu Franco Colapinto: avarii serioase la podea.

Fără punct câștigat în Brazilia, Scuderia a coborât pe locul patru în ierarhia constructorilor, la 36 de puncte în urma locului al doilea, unul ocupat de Mercedes.

Șeful Ferrari consideră că mecanicii și inginerii și-au făcut treaba impecabil, iar piloții trebuie să arate mai multă implicare și concentrare.

„Dacă ne uităm la mecanicii noștri, ei câștigă campionatul cu performanțele lor. Dacă ne uităm la inginerii noștri, nu există nicio îndoială că mașina s-a îmbunătățit. Dacă ne uităm la restul, nu sunt la nivelul așteptat”, a spus președintele Ferrari, John Elkann.

„Avem piloți pentru care este important să se concentreze pe condus și să vorbească mai puțin, pentru că mai avem curse importante în față și nu este imposibil să obținem locul al doilea”, spune Elkann.

A existat și un motiv de bucurie pentru Ferrari, dar acesta nu a venit din Formula 1: echipa a câștigat WEC (Campionatul Mondial de Anduranță) în Bahrain.

„Când Ferrari este unită, obține rezultate,” a conchis Elkann, lăsând să se înțeleagă că așteaptă același spirit și de la echipa de Formula 1.

Este un sezon de coșmar pentru Ferrari, echipă care la începutul anului voia să bifeze „dubla”: piloți și constructori.

Concret, în acest moment Ferrari este la 36 de puncte în urma Mercedes (locul doi) și la 4 în urma RedBull (a fost depășită și de echipa de la Milton Keynes).

„Sezon de uitat”, a titrat Gazzetta dello Sport după cursa dezastruoasă pe care Ferrari a bifat-o în Brazilia – piloții Scuderiei nu au încheiat Grand Prix-ul, Leclerc și Hamilton abandonând.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1