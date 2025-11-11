New York Times: Directorul FBI, Kash Patel, ar fi încălcat o promisiune pe care i-ar fi făcut-o șefului MI5 / Lunga serie a deciziile controversate și a gesturilor inadecvate ale lui Kash Patel

Acest episod a contribuit la îngrijorarea aliaților din serviciile de informații că Kash Patel, impetuos și partizan, este și imprevizibil și chiar nesigur.

La o întâlnire secretă în luna mai, la sud de Londra, șeful serviciului de securitate internă al Marii Britanii i-a cerut ajutorul lui Kash Patel, directorul FBI.

Oficialii britanici din domeniul securității se bazează pe FBI pentru instrumente de supraveghere de înaltă tehnologie – de genul celor de care ar putea avea nevoie pentru a monitoriza o nouă ambasadă pe care China dorește să o construiască în apropierea Turnului Londrei. Șeful MI5, Ken McCallum, i-a cerut lui Patel să protejeze locul de muncă al unui agent FBI cu sediul la Londra care se ocupa de această tehnologie, potrivit mai multor foști și actuali oficiali americani care au cunoștință despre acest episod, scrie The New York Times.

Kash Patel a fost de acord să găsească fonduri pentru a menține postul, au spus oficialii. Dar postul fusese deja programat să dispară, deoarece Casa Albă a decis să reducă bugetul FBI. Agentul s-a mutat la un alt post în Statele Unite, economisind bani pentru FBI, dar lăsând oficialii MI5 neîncrezători.

Pentru oficialii britanici, aceasta a fost o introducere șocantă în stilul de conducere al lui Patel. Ei își construiseră de mult timp relații personale cu omologii lor americani, precum și cu alți trei aliați apropiați, într-un parteneriat de informații cunoscut sub numele de Five Eyes.

Relațiile dintre organizații sunt importante, deoarece mulți oficiali de rang înalt din domeniul securității naționale consideră că încrederea și fiabilitatea sunt esențiale pentru schimbul de informații critice cu aliații – vitale pentru comunicarea între directorii agențiilor și greu de restabilit odată pierdute.

În aceeași zi din 1946 în care Winston Churchill a ținut discursul său despre Cortina de Fier în Statele Unite, Marea Britanie și Statele Unite au semnat în secret pactul care a stat la baza alianței lor în domeniul informațiilor. Acesta a fost rezultatul colaborării lor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Parteneriatul s-a extins în timpul Războiului Rece pentru a include și alte țări – Australia, Canada și Noua Zeelandă – câștigând numele de Five Eyes.

Toate se bazează în mare măsură pe informațiile americane pentru a-și menține țările în siguranță. Deși FBI este o agenție de investigații criminale, este și o parte importantă a comunității occidentale de culegere de informații. Alături de alte agenții americane, precum CIA, FBI are birouri în ambasade din întreaga lume.

Lipsa de experiență a lui Patel, concedierea unor înalți oficiali FBI și redirecționarea resurselor biroului de la combaterea spionajului și a terorismului au amplificat îngrijorările celorlalte țări din Five Eyes cu privire la faptul că biroul este în derivă, potrivit foștilor oficiali americani și altor persoane familiarizate cu reacțiile aliaților la schimbările din cadrul biroului.

Oficialii Five Eyes au urmărit cu îngrijorare modul în care Patel a concediat agenții care îl anchetau pe președintele Trump și și-a invocat puterile pentru a-i ancheta pe cei considerați dușmani ai președintelui. Oficialii și alte persoane au vorbit sub condiția anonimatului, de teama represaliilor.

Schimbarea operată de Patel a afectat direct relația Five Eyes prin îndepărtarea agenților superiori care au petrecut ani de zile luptând împotriva extremiștilor islamici sau neutralizând amenințările de contrainformații alături de agenții din țările aliate.

FBI a refuzat să comenteze discuțiile directorului cu șeful MI5. O reprezentantă a ministrului britanic de interne, Shabana Mahmood, căreia îi raportează McCallum, a declarat că biroul său nu comentează chestiuni legate de informații secrete.

„În toată viața mea – 32 de ani în domeniu – nu am văzut niciodată o organizație de aplicare a legii sau de informații, precum FBI, să fie îndrumată să urmărească oameni din motive pur politice și răzbunătoare”, a declarat Phil Gurski, fost analist al agențiilor de informații și criptologie din Canada.

„Într-o democrație occidentală, acest lucru este de neconceput. În Rusia și China, este ceva obișnuit.”

Kash Patel, care nu avea experiența vastă a predecesorilor săi și este un partizan fără rezerve, a avut o introducere dificilă în rândul aliaților săi din Five Eyes.

În timpul unei vizite în Noua Zeelandă în iulie, el a adus drept cadouri pentru înalții oficiali din domeniul securității naționale replici de pistoale imprimate 3D din plastic, dar acestea erau ilegale conform legilor locale și au trebuit să fie distruse.

„Pentru a asigura respectarea legilor privind armele de foc, am dat instrucțiuni poliției să le rețină și să le distrugă”, a declarat comisarul de poliție din Noua Zeelandă, Richard Chambers, pentru Associated Press, care a relatat anterior despre acest episod.

Patel s-a deplasat la Wellington pentru a deschide un nou birou al FBI, o inițiativă pe care foștii agenți au pus-o sub semnul întrebării, având în vedere deficitul bugetar cu care se confruntă biroul.

Kash Patel a vizitat și Australia, unde a suspendat-o pe cea mai înaltă reprezentantă a biroului în această țară, deoarece ea îngenunchiase în timpul protestelor pentru justiție rasială din 2020. Ulterior, el a concediat-o.

Relația FBI cu MI5 este, fără îndoială, cea mai importantă din cadrul Five Eyes, o legătură care datează cel puțin din 1938, când cele două agenții au investigat un coafor din Glasgow pentru furnizarea de secrete militare germanilor. Cele două agenții colaborează strâns în multe operațiuni.

Călătoria lui Patel în Marea Britanie în luna mai a fost genul de întâlnire la care participă în mod regulat înalți oficiali din domeniul securității naționale, o conferință cu alți oficiali ai administrației Trump și omologii lor din Five Eyes pentru a discuta probleme precum combaterea terorismului și securitatea cibernetică. Organizatorii au rezervat, de asemenea, timp pentru ca directorii să se întâlnească pentru a discuta investigații specifice și pentru a se cunoaște.

Evenimentul, care a avut loc la South Lodge, un hotel de lux din zona rurală a Sussexului, care se mândrește cu o bucătărie premiată cu stele Michelin, a fost denumit „Gold Sycamore” de către oficialii britanici.

Vizita lui Patel a început într-un mod ciudat, chiar înainte de sosirea sa.

Programat să aterizeze la aeroportul Stansted din afara Londrei, el a încercat să zboare către un aeroport mai apropiat de hotel. Oficialii britanici au respins cererea, precizând că demnitarii trebuie să utilizeze aeroportul Stansted din motive de securitate, potrivit unuia dintre foștii oficiali și unei alte persoane familiarizate cu interacțiunile.

Ei au spus că, în timpul călătoriei, Comandamentul pentru Protecția Regală și Specializată al Poliției Metropolitane a informat FBI-ul că echipa de securitate a lui Patel nu putea fi înarmată. Marea Britanie are legi stricte privind controlul armelor, iar poliția limitează echipele de securitate înarmate pe baza evaluărilor de risc. Evaluarea poliției privindu-l pe Patel a concluzionat că acesta nu îndeplinea criteriile pentru a beneficia de o excepție.

Echipele de securitate ale șefilor CIA și Agenției Naționale de Securitate erau înarmate, a declarat un alt oficial american. Această discrepanță a determinat o întâlnire de urgență între FBI și oficialii britanici de securitate. Oficialii britanici au rămas fermi pe poziții.

Un oficial al FBI, care a vorbit sub condiția anonimatului, a negat că ar fi existat o dispută cu privire la înarmarea echipei de securitate a lui Patel. El a recunoscut că directorul a insistat în trecut asupra motivului pentru care echipele de securitate ale FBI nu beneficiau întotdeauna de aceleași facilități ca alte agenții, dar că el dorea un tratament egal pentru ele, nu pentru el însuși. Oficialul a mai spus că discuțiile despre destinația zborului au implicat o problemă de programare.

Conferința avea o agendă detaliată. Kash Patel s-a plâns de numărul de întâlniri, a spus unul dintre foștii oficiali, o nemulțumire binecunoscută a sa. Oficialul FBI a spus că Patel nu s-a opus întâlnirilor, ci mai degrabă încerca să afle care dintre ele erau esențiale, pentru a putea să se ocupe și de alte sarcini importante.

Întâlnirea era relativ informală, dar chiar și așa, Patel i-a surprins pe ceilalți participanți când a sosit purtând o șapcă de camionagiu și un hanorac verde cu glugă, a spus fostul oficial american. Kash Patel participă frecvent la evenimente oficiale fără a purta costum, încălcând tradiția FBI.

Șeful MI5, Ken McCallum, un scoțian cunoscut pentru discreția și manierele sale blânde, care era apropiat de predecesorul lui Patel, Christopher A. Wray, îl aștepta.

Când McCallum i-a cerut lui Patel să păstreze poziția cheie a agentului în Londra, șeful FBI i-a spus că aceasta nu va dispărea și că se vor găsi fonduri pentru a păstra agentul în Londra, potrivit a doi foști oficiali americani familiarizați cu episodul.

Însă finanțarea pentru această poziție fusese deja redusă înainte ca Patel să plece în Marea Britanie. Nu e clar dacă Patel era la curent cu acest lucru în momentul în care a făcut promisiunea către MI5, deși asistenții săi fuseseră informați în prealabil despre reducere, au spus cei doi foști oficiali.

Kash Patel a refuzat în cele din urmă să realoce fonduri pentru această funcție din cauza costurilor asociate, potrivit celor trei foști și actuali oficiali americani.

Înainte de a părăsi Marea Britanie, Patel și iubita sa s-au alăturat celorlalți oficiali din domeniul securității și informațiilor pentru o cină la Palatul Windsor cu regele Charles al III-lea, potrivit celor doi foști oficiali. La sfârșitul serii, grupul s-a adunat pentru o fotografie. Patel stătea lângă rege.