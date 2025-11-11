Furtună în F1 după cursa din Brazilia: RedBull, suspectată că a forțat limitele bugetare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

După o sesiune dezastruoasă de calificări la Interlagos, RedBull a decis să schimbe motorul mașinii lui Max Verstappen. Decizia a strânit controverse, iar McLaren cere explicații din partea FIA: respectă această modificare plafonul de costuri impus în Formula 1?

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform The Race, McLaren a trimis o solicitare oficială către FIA în care vrea explicații după ce RedBull a schimbat motorul înainte de cursa din Brazilia.

Pe lângă modificarea setărilor aerodinamice, RedBull Racing a montat un motor Honda nou pe monopostul lui Verstappen. Grație (și) acestuia, Max a ajuns din coada plutonului până pe locul 3 la final.

Sursa citată menționează că motorul Honda a inclus: motor cu ardere internă, turbo, MGU-K și MGU-H suplimentare, plus o a treia baterie și electronice de control – componente care depășesc limita celor patru unități permise pe sezon.

Motivația schimbării (în acest caz performanța pură) a declanșat reacția rivalilor de la McLaren. Motorul nou oferă avantaje clare de putere și durabilitate.

Regulamentele FIA nu explică în detaliu modul în care sunt analizate schimbările de motor din motive de performanță, iar The Race transmite că există o înțelegere neoficială între echipe și FIA:

dacă schimbarea este forțată de o defecțiune de fiabilitate, costul nu se include în plafon.

dacă este făcută din motive de performanță, costul trebuie contabilizat în limita de buget.

În lumina celor prezentate, McLaren consideră că RedBull se găsește clar în a doua situație, iar FIA trebuie să reacționeze.

„Acest tip de schimbări pun la încercare regulamentul”, a spus Andrea Stella, șeful McLaren.

„Aș fi interesat să aflu dacă acest motor nou intră în plafonul de costuri. Dacă a fost schimbat din motive de performanță, atunci ar trebui să fie inclus. Acesta este și motivul pentru care noi nu am face-o, pentru că ar intra în plafon”, a completat Stella.

„Este întotdeauna bine să montezi un motor nou”, a fost răspunsul lui Laurent Mekies, directorul celor de la RedBull Racing.

„Eram în grafic pentru a termina sezonul fără schimbări, dar am simțit că e logic să o facem acum, odată cu modificările aduse mașinii. Diferențele sunt mici, dar în Formula 1 fiecare detaliu contează”, a adăugat Mekies.

RedBull se apără și spune că performanța net superioară a lui Verstappen în cursă față de calificări și Sprint se datorează setărilor aerodinamice și mecanice, nu neapărat motorului nou montat pe monopostul lui Max.

FIA urmează să investigheze acest caz și să ofere un răspuns clar: intră sau nu schimbarea motorului făcută de RedBull Racing în costurile bugetului pentru 2025.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1