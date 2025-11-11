G4Media.ro
Foto: Facebook.com/ Ministerul Educației și Cercetării din Rep. Moldova

Ines Crețu, inspector școlar: Matematica nu este doar despre calcule, despre ecuații, ci mai ales despre a înțelege. Învățarea remedială nu înseamnă neaparat mai mult, înseamnă altfel

11 Noi

Ines Crețu, inspector pentru disciplina matematică (ISJ Iași), este de părere că „matematica nu este doar despre calcule, despre ecuații, despre algoritmi, ci, mai ales, despre a înțelege”. Aceasta a spus că „învățarea remedială nu înseamnă neaparat mai mult, înseamnă altfel. Și nu înseamnă neapărat predarea acelorași conținuturi și în aceeași formă”. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru Radio România Iași, scrie Edupedu.ro.

Andreea Daraban, realizatoare: Credeți că vor începe copiii să iubească mai mult matematica? Știm cu toții că această disciplină, uneori, este o sperietoare pentru mulți dintre elevi.

Ines Crețu: Eu îmi doresc să nu mai fie o sperietoare, ca să vă citez. Până la urmă, matematica are frumusețea ei, trebuie doar descoperită și, personal, cred că matematica nu este doar despre calcule, despre ecuații, despre algoritmi, ci, mai ales, despre a înțelege. Și dacă acești copii reușesc să înțeleagă, până la urmă, acesta este idealul unui profesor. Iar învățarea remedială nu înseamnă neaparat mai mult, înseamnă altfel. Și nu înseamnă neapărat predarea acelorași conținuturi și în aceeași formă. Cred că noutatea este diversificarea. Și, până la urmă, maniera în care subiectul poate fi abordat cred că face diferența.

În legătură cu elevii care învață după șabloane, inspectoarea a răspuns că „să știți că un profesor de matematică tocmai asta face, încearcă să iasă din șabloane. Ca profesor de matematică îmi place să cred că nu îi încorsetez cu șabloane.”

Citește articolul integral pe Edupedu.ro.

