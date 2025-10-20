Ore remediale 2025-2026. Tania Țăndăreanu, profesoară pe pedagogie: Pentru copiii de clasa pregătitoare, efortul fizic și psihic este considerabil

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Tania Țăndăreanu, profesoară de pedagogie la Colegiul National „Stefan Velovan” din Craiova, a vorbit despre ce efecte ar putea să aibă orele remediale pentru elevii de clasele primare. „Însă aș vrea să ne gândim la copiii mici, de clasa pregătitoare, de vârstă 6-7 ani, iar, pentru ei, efortul fizic și psihic este considerabil de a rămâne încă două ore suplimentare în școală”, a spus aceasta. Profesoara a afirmat că pot să apară „anumite stări de anxietate, pentru copii, din cauza acestei oboseli acumulate în timp”, scrie Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Declarațiile au fost făcute la Prima TV, în emisiunea Viitor pentru România cu Nicoleta Călugăreanu, vineri, 17 octombrie.

„Voi vorbi din dublă perspectivă, pentru că sunt și părinte, în același timp, al unui băiețel de clasa a III-a, și profesor de pedagogie. Aș vrea să vă spun că activitatea remedială a fost bine primită printre părinți, însă, la un moment dat, au mai fost și niște diferențe de viziune în ceea ce privește programul prelungit al copiilor în școală. Poate, pentru copiii de clasele a III-a și a IV-a, fiind mai mari, aceste două ore suplimentare își regăsesc, știu și eu, această disponibilitate a lor de a participa”, a spus Tania Țăndăreanu.

Profesoara de pedagogie a adus în atenție și efectele celor 2 ore de activitate remedială pentru copiii de clasa pregătitoare, precizând că pot să apară stări de anxietate:

„Însă aș vrea să ne gândim la copiii mici, de clasa pregătitoare, de vârstă 6-7 ani, iar, pentru ei, efortul fizic și psihic este considerabil de a rămâne încă două ore suplimentare în școală, mai ales că sunt și la începutul acestei perioade de adaptare, cu trecerea aceasta de la mediul grădiniței către mediul școlar, și atunci pot apărea, știu și eu, anumite stări de anxietate, pentru copii, din cauza acestei oboseli acumulate în timp.”

Citește articolul integral pe Edupedu.ro.