Aproximativ 20.000 de soldaţi israelieni au fost răniţi de la începutul ofensivei din Gaza / 55% dintre militari suferă de anxietate, depresie, probleme de adaptare sau tulburare de stres posttraumatic

Circa 20.000 de soldaţi israelieni au fost răniţi în Gaza şi în celelalte teritorii unde Israelul a efectuat atacuri începând din 7 octombrie 2023, după ce gruparea islamistă palestiniană Hamas şi alte facţiuni palestiniene au lansat un atac brutal asupra teritoriului israelian, a raportat duminică Ministerul Apărării, citat de agenția de știri EFE, informație preluată de Agerpres.

Potrivit Ministerului Apărării israelian, 55% dintre militari au dezvoltat probleme de sănătate mintală, cum ar fi anxietate, depresie, probleme de adaptare sau tulburare de stres posttraumatic.

„Jumătate dintre răniţi sunt tineri cu vârsta de până la 30 de ani, dintre care 92% sunt bărbaţi, iar 64% sunt rezervişti”, a detaliat Ministerul Apărării într-un comunicat difuzat duminică.

În plus, 45% dintre răniţi au suferit leziuni fizice; 35% au suferit de probleme de sănătate mintală; iar 20% au experimentat atât leziuni fizice, cât şi reacţii mentale adverse.

În comunicat, ministerul estimează că numărul soldaţilor asistaţi de Departamentul de Reabilitare din cadrul instituţiei militare va ajunge la 100.000 până în 2028, dintre care aproximativ 50.000 vor primi tratament pentru probleme de sănătate mintală.

Din 7 octombrie 2023, 904 soldaţi, ofiţeri şi rezervişti au murit în urma diferitelor conflicte în care s-a angajat Israelul, atât în Gaza, cât şi în Cisiordania, precum şi în ostilităţile de pe alte fronturi de confruntare din Liban, Siria, Irak, Yemen şi Iran.

Din total, 329 au murit chiar pe 7 octombrie 2023, în timp ce aproximativ 460 au murit în timpul ofensivei terestre din Gaza.