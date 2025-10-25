Armata israeliană anunţă că a efectuat un atac împotriva Jihadului Islamic în centrul Fâșiei Gaza: „Un terorist plănuia să lanseze un atac iminent împotriva trupelor armatei israeliene”

Armata israeliană a anunţat sâmbătă seara că a efectuat un atac împotriva Jihadului Islamic în centrul Fâşiei Gaza, în ciuda armistiţiului negociat sub auspiciile Statelor Unite. De două săptămâni, există o pace fragilă între mişcarea islamistă palestiniană Hamas, aliată a Jihadului Islamic, şi Israel, deşi acesta din urmă îşi rezervă dreptul de a-şi apăra forţele, relatează AFP, citată de News.ro.

„Recent, armata israeliană a lansat un atac de precizie în regiunea Nousseirat, în centrul Fâşiei Gaza, vizând un terorist din organizaţia teroristă Jihadul Islamic care plănuia să lanseze un atac iminent împotriva trupelor armatei israeliene”, a precizat aceasta într-un comunicat. Atacul a vizat o maşină civilă, rănind patru persoane, potrivit spitalului Al-Awda.

„Spitalul a primit patru răniţi după ce armata de ocupaţie israeliană a atacat o maşină civilă în zona Clubului Al-Ahli, în tabăra Nousseirat, în centrul Gazei”, a indicat spitalul.

Armata israeliană a declarat că va continua operaţiunile în Gaza „pentru a elimina orice ameninţare imediată” împotriva trupelor sale.