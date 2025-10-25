Compania Municipală Iluminat Public vrea să închirieze decoraţiuni de iluminat festiv, cu aproximativ 8 milioane de lei, pentru centrul Capitalei
Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti SRL anunţă pe SEAP licitaţie pentru închiriere decoraţiuni iluminat festiv cu o valoare totală estimată la aproximativ opt milioane de lei.
Obiectul achiziţiei este reprezentat de închiriere de decoraţiuni iluminat festiv pe perioada Sărbătorilor de iarnă 2025-2026 pentru axa centrală şi centrul oraşului. În acest an se vor închiria „motive luminoase” cu tema „Capitala sărbătorilor de iarnă – trăieşte magia Crăciunului prin muzică”.
Criteriile de atribuire sunt reprezentate de: preţul ofertei – 70%, grad de protecţie (Şoc) – componentă de mediu – 10%, gradul de siguranţă electrică pentru figurinele cu montaj la sol – 10% şi termen de livrare – 10%, transmite Agerpres.
Termenul limită pentru primirea ofertelor este 7 noiembrie, ora 15:00.
