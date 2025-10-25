Pentru 225 de clienţi din Rahova programaţi pentru reluarea alimentării gazul a rămas întrerupt, anunță Distrigaz Sud / Au fost detectate pierderi pe instalaţii / Recomandările companiei şi programul pentru duminică

Echipele Distrigaz Sud Reţele au ajuns, sâmbătă, la toţi cei 451 de clienţi din zona Calea Rahovei, programaţi pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, după închiderea neprogramată în urma exploziei din 17 octombrie, însă pentru 225 de clienţi gazul a rămas întrerupt din cauză că au fost detectate pierderi pe instalaţia de utilizare individuală sau comună ce le aparţine, a informat, în cursul serii, Biroul de Presă al companiei. Sursa citată a precizat că pentru 174 de clienţi a fost reluată alimentarea cu gaze naturale, în timp ce 52 de clienţi nu au fost găsiţi acasă, motiv pentru care în cazul lor nu a putut fi reluată alimentarea. Compania le recomandă clienţilor care au probleme la instalaţiile de gaze să contacteze un operator economic autorizat de ANRE pentru remedierea acestora. Totodată, Distrigaz anunţă programul pentru duminică de reluare a alimentării cu gaze naturale, transmite News.ro.

Distrigaz anunţă că sâmbătă, în urma verificării reţelei de distribuţie de către reprezentanţii companiei, a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă.

Potrivit Biroului de Presă al companiei, echipele Distrigaz Sud prezente în teren au ajuns la toţi cei 451 de clienţi programaţi pentru reluarea alimentării cu gaze naturale. Dintre aceştia, pentru 174 de clienţi a fost reluată alimentarea cu gaze naturale, însă pentru 225 de clienţi gazul natural a rămas întrerupt, întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună ce le aparţine, iar un număr de 52 de clienţi nu au fost prezenţi la domiciliu, motiv pentru care nu s-a putut relua alimentarea pentru ei.

Clienţilor pentru care nu s-a reuşit reluarea alimentării cu gaze naturale, din motivele mai sus amintite, Distrigaz Sud le recomandă următoarele:

• Dacă la instalaţia de utilizare individuală sau comună au fost detectate pierderi de gaze, clienţii trebuie să contacteze un operator economic autorizat de A.N.R.E. pentru a remedia neconformităţile şi a realiza revizia instalaţiei de utilizare, pentru ca reluarea alimentării cu gaze naturale să se facă în condiţii de siguranţă;

• În situaţia în care clienţii nu au fost acasă, pentru ca alimentarea cu gaze naturale să poată fi reluată, aceştia trebuie să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze al Distrigaz Sud Reţele, care este disponibil non-stop la numerele de telefon 021 9281, 031 9031, 0800 877 778, iar echipele deja prezente în teren vor trata cu prioritate toate solicitările.

Programul de reluare a alimentării cu gaze naturale continuă duminică, 26 octombrie, în intervalul 10:00 – 20:00. Astfel, alimentarea cu gaze naturale se va relua pentru clienţii care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, aflaţi în imobilele din:

• Strada Dunavăţ nr. 14, bl. 61A, scara B şi nr. 16, bl. 60A.

• Strada Malcoci nr. 2B; nr. 21, bl. 40, scările 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şi 8; nr. 24, bl. 39, scările 1, 2, 3, 4, 5 şi 6; nr. 26, bl. 38, scările A, B, C, D, E şi F.

• Strada Pecineaga nr. 65 şi nr. 69;

• Strada Pricopani nr. 1, bl. 33; nr. 2; bl. 11, scările A şi B; nr. 3, bl. 13, scările A şi B; nr. 4, bl. 12, scările A şi B; nr. 5, bl. 14, scările A şi B; nr. 6, bl. 16, sc. B; nr. 6A, bl. 17, scările A şi B; nr. 7, bl. 7, scările 1 şi 2; nr. 10, bl. 19, scările 1 şi 2; nr. 12, bl. 20, scările A şi B, nr. 16; nr. 18, bl. 34; nr. 20, bl. 35 şi nr. 22, bl. 26.

• Strada Sălaj nr. 1, scările A şi B; nr. 3; nr. 3A; nr. 5, bl. Z10, scările A şi B; nr. 7, bl. Z5, scările A şi B; nr. 8, bl. 41, scările A, B, C şi D; nr. 9, bl. Z4, scările A şi B; nr. 10, bl. 37, scările A, B şi C; nr. 11, bl. 62, scara A; nr. 11, bl. 62B, scara 2; nr. 13. Sc. 62A, scara 1; nr. 17; nr. 19; nr. 138, bl. 48, scările 1, 2, 3, 4, 5 şi 6; nr. 140, bl. 47, scările A, B, C, D şi E;

• Strada Vicina nr. 25A; nr. 25C; nr. 27; 27A, nr. 29; nr. 33, bl. 6, scările A şi B.

„Avem rugămintea ca, în intervalul orar 10:00 – 20:00, clienţii de la imobilele mai sus-amintite să asigure accesul reprezentanţilor Distrigaz Sud Reţele în vederea reluării alimentării cu gaze naturale în condiţii de siguranţă. Menţionăm că, în cazul clienţilor Asociaţii de Proprietari, membrii acestora trebuie să asigure accesul în fiecare locaţie/apartament”, precizează compania.

Sursa citată menţionează că pentru imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor abilitate.