Ionuţ Moşteanu, întrebat dacă România va intra în război: Nu intră / E foarte multă dezinformare care vine pe filieră rusească

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că România nu va intra în război şi a precizat că există multă dezinformare, iar aceasta vine pe filiera rusească. El a menţionat că este simplu pentru Vladimir Putin să folosească nişte influenceri să dea drumul la tot felul de filmuleţe şi să răspândească tot felul de fake-news-uri, transmite News.ro.

Ministrul Apărării a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, dacă România intră în război, având în vedere că aceasta este o chestiune care circulă frecvent pe reţele sociale.

”Nu intră, bineînţeles că nu. Nu intră. E foarte multă dezinformare şi e foarte multă dezinformare care vine pe filielă rusească. E foarte simplu pentru Putin să folosească nişte influenceri, nişte bloggeri aşa cum a folosit în multe ţări care să dea drumul la tot felul de filmuleţe, să răspândească tot felul de fake-news care, înainte de a fi oprite sau a fi date jos de pe platforme, pentru că e nesănătos pentru societate să ţii minciuni pe platforme sociale, ajung să facă milioane de vizualizări şi astfel nişte oameni care nu verifică foarte multe informaţii… Oameni buni, informaţi-vă din surse sigure, din surse credibile, din surse de presă credibile, atunci când vedeţi o ştire bombastică, verificaţi”, a declarat Ionuţ Moşteanu.

El a adăugat că România trebuie să ajute Ucraina să câştige războiul.

”Nu intrăm în niciun război, faptul că avem războiul lângă noi este o realitate, nu vrem să fim vecini cu Putin, este o realitate, trebuie să ajutăm Ucraina să câştige războiul, este o realitate, însă nu intrăm în niciun război. Ne pregătim în continuare ne întărim Armata şi noi şi aliaţii noştri”, a mai spus ministrul Apărării.