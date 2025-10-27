G4Media.ro
Angajatul postului german de televiziune ZDF ucis în Fâşia Gaza săptămâna trecută…

Gaza
Sursa foto Dreamstime

Angajatul postului german de televiziune ZDF ucis în Fâşia Gaza săptămâna trecută era membru al mişcării palestiniene Hamas

Postul de televiziune public german ZDF a anunţat luni că un angajat al organizaţiei palestiniene partenere care a fost ucis săptămâna trecută în Fâşia Gaza era membru al mişcării palestiniene Hamas, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Israelul a furnizat dovezi ale apartenenţei bărbatului la gruparea teroristă Hamas, a adăugat ZDF.

Întreaga cooperare cu Palestine Media Production (PMP), unde bărbatul lucra ca inginer, a fost suspendată. ZDF lucra cu PMP de mai multe decenii.

”ZDF salută faptul că armata israeliană respectă cererea de a clarifica identitatea angajatului ucis al companiei de producţie PMP în Gaza”, a menţionat postul german.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a fost ucis de Israel în urmă cu o săptămână la Deir al-Balah, în centrul Fâşiei Gaza. Potrivit ZDF, a fost ucis şi un băiat în vârstă de opt ani care era fiul unui alt angajat al PMP.

La scurt timp după incident, ZDF a cerut explicaţii de la armata israeliană.

Tabloidul german Bild a relatat ulterior, citând surse militare israeliene, că bărbatul era membru al aripii militare a Hamas. Potrivit Bild, el a fost ”ţintit în mod special”, nefiind o victimă întâmplătoare.

Deocamdată nu se cunosc alte detalii despre rolul bărbatului în cadrul organizaţiei extremiste palestiniene, precum eventuala sa implicare în atacul terorist comis de Hamas în 7 octombrie 2023 în sudul Israelului.

