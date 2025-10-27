Angajatul postului german de televiziune ZDF ucis în Fâşia Gaza săptămâna trecută era membru al mişcării palestiniene Hamas

Postul de televiziune public german ZDF a anunţat luni că un angajat al organizaţiei palestiniene partenere care a fost ucis săptămâna trecută în Fâşia Gaza era membru al mişcării palestiniene Hamas, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Israelul a furnizat dovezi ale apartenenţei bărbatului la gruparea teroristă Hamas, a adăugat ZDF.

Întreaga cooperare cu Palestine Media Production (PMP), unde bărbatul lucra ca inginer, a fost suspendată. ZDF lucra cu PMP de mai multe decenii.

”ZDF salută faptul că armata israeliană respectă cererea de a clarifica identitatea angajatului ucis al companiei de producţie PMP în Gaza”, a menţionat postul german.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a fost ucis de Israel în urmă cu o săptămână la Deir al-Balah, în centrul Fâşiei Gaza. Potrivit ZDF, a fost ucis şi un băiat în vârstă de opt ani care era fiul unui alt angajat al PMP.

La scurt timp după incident, ZDF a cerut explicaţii de la armata israeliană.

Tabloidul german Bild a relatat ulterior, citând surse militare israeliene, că bărbatul era membru al aripii militare a Hamas. Potrivit Bild, el a fost ”ţintit în mod special”, nefiind o victimă întâmplătoare.

Deocamdată nu se cunosc alte detalii despre rolul bărbatului în cadrul organizaţiei extremiste palestiniene, precum eventuala sa implicare în atacul terorist comis de Hamas în 7 octombrie 2023 în sudul Israelului.