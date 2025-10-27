Grindeanu, despre pensiile magistraților: Da, vom avea o nouă lege / Se va ieși la pensie la 65 de ani, nu poți să ai pensia cât salariul, și astea sunt lucruri nenegociabile

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seara, la Antena 1, că va exista o nouă lege în privința magistraților, care va prevedea ieșirea la pensie la 65 de ani și o pensie mai mică decât salariu, afirmând că aceste prevederi nu sunt “negociabile”.

“Sunt lucruri care nu sunt negociabile. Da, vom avea o nouă lege care va regla lucrurile, se va ieși la pensie la 65 de ani, nu poți să ai pensia cât salariul, și astea sunt lucruri nenegociabile”, a spus acesta, pledând pentru negocieri cu reprezentanții sistemului de justiție, deoarece “dar când vii cu poziții de forță s-ar putea să ți se răspundă cu forță”.

Acesta a precizat că s-a întâlnit cu principalii actori ai sistemului de justiție și i-a întrebat dacă sunt de acord să revină “la masa dialogului și oamenii au spus da”.

În opinia sa, în prezent trebuie “rezolvată rapid” problema legată de vârsta de pensionare a magistraților și pensia acestora, printr-un “nou proiect care să fie aprobat în Parlament sau prin asumarea răspunderii”.

De notat că europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat pentru G4Media că soluția propusă de PSD în ce privește compromisul asupra pensiilor magistraților (75% din salariu) a fost convenită împreună cu Administrația Prezidențială.

Legea privind pensiile magistraților trebuie adoptată rapid pentru că subiectul “a trezit în societate un soi de revoltă” dar și din cauza riscului de a pierde 231 de milioane de euro fonduri europene dacă proiectul nu este adoptat până la finalul lunii noiembrie, a explicat liderul interimar al PSD.

“Sper să clarificăm lucrurile mâine în coaliție”, a continuat el, afirmând că magistrații “sunt dispuși să discute și să ajungem la un punct de vedere comun”.

Întrebat ce se întâmplă în coaliția de guvernare, Sorin Grindeanu a precizat că lucrurile funcționează “în mare parte” dar “dorința de a impune doar o anumită cale fără să ții cont de ceilalți parteneri pe noi, PSD, nu ne va regăsi ca partener de lungă durată”.