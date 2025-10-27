Terenul Vilei Regale din Mamaia a intrat în administrarea Ministerului Culturii / Vila ar urma să intre acum într-un amplu proces de restaurare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul României a adoptat, în ședința de săptămâna trecută, hotărârea prin care Ministerul Culturii preia în administrare terenul aferent Vilei Regale din Mamaia, din administrarea Primăriei Municipiului Constanța, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Vila Regală din Mamaia nu este doar o clădire istorică, ci un reper al memoriei colective românești. Prin acest pas, Ministerul Culturii își asumă responsabilitatea de a proteja și reda acestei bijuterii arhitecturale locul meritat în circuitul cultural și turistic național. Salvarea patrimoniului este, în esență, o formă de respect față de trecut și o investiție în viitorul nostru comun”, a declarat Ministrul Culturii, Demeter András István.

„De la bun început, am considerat că Vila Regală din Mamaia trebuie să aibă viitor. Am inițiat demersurile privind salvgardarea acestui monument pentru că el nu reflectă doar istoria familiei regale, ci istoria noastră, a tuturor. Dacă pierdem locurile care ne spun povestea, pierdem o parte din noi“, a completat Secretar de Stat, Ministerul Culturii, Diana Baciuna.

Potrivit reprezentaților Ministerului Culturii, Vila Regală din Mamaia va intra, în perioada următoare, într-un amplu proces de expertizare și pregătire a etapelor necesare restaurării și punerii în valoare, prin intermediul Acordului-cadru de împrumut încheiat între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE).

Ridicată din dorința Reginei Maria între 1923-1926, Vila Regală din Mamaia reprezintă un simbol al rafinamentului, al eleganței și al identității naționale.

Clădirea poartă amprenta unei epoci în care România își afirma demnitatea și deschiderea către modernitate, păstrând în același timp respectul față de tradiție și istorie, se arată într-un comunicat postat pe pagina de socializare a Ministerului Culturii.