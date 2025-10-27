G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Terenul Vilei Regale din Mamaia a intrat în administrarea Ministerului Culturii /…

Imagine cu vila regala din mamaia
Sursa foto: Economedia

Terenul Vilei Regale din Mamaia a intrat în administrarea Ministerului Culturii / Vila ar urma să intre acum într-un amplu proces de restaurare

Articole27 Oct • 369 vizualizări 1 comentariu

Guvernul României a adoptat, în ședința de săptămâna trecută, hotărârea prin care Ministerul Culturii preia în administrare terenul aferent Vilei Regale din Mamaia, din administrarea Primăriei Municipiului Constanța, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Vila Regală din Mamaia nu este doar o clădire istorică, ci un reper al memoriei colective românești. Prin acest pas, Ministerul Culturii își asumă responsabilitatea de a proteja și reda acestei bijuterii arhitecturale locul meritat în circuitul cultural și turistic național. Salvarea patrimoniului este, în esență, o formă de respect față de trecut și o investiție în viitorul nostru comun”, a declarat Ministrul Culturii, Demeter András István.

„De la bun început, am considerat că Vila Regală din Mamaia trebuie să aibă viitor. Am inițiat demersurile privind salvgardarea acestui monument pentru că el nu reflectă doar istoria familiei regale, ci istoria noastră, a tuturor. Dacă pierdem locurile care ne spun povestea, pierdem o parte din noi“, a completat Secretar de Stat, Ministerul Culturii, Diana Baciuna.
Potrivit reprezentaților Ministerului Culturii, Vila Regală din Mamaia va intra, în perioada următoare, într-un amplu proces de expertizare și pregătire a etapelor necesare restaurării și punerii în valoare, prin intermediul Acordului-cadru de împrumut încheiat între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE).

Ridicată din dorința Reginei Maria între 1923-1926, Vila Regală din Mamaia reprezintă un simbol al rafinamentului, al eleganței și al identității naționale.

Clădirea poartă amprenta unei epoci în care România își afirma demnitatea și deschiderea către  modernitate, păstrând în același timp respectul față de tradiție și istorie, se arată într-un comunicat postat pe pagina de socializare a Ministerului Culturii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

1 comentariu

  1. Fete fierbinți, pregătite pentru distracție intensă HOTY.WEBSITE

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.