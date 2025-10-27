VIDEO INTERVIU De ce nu mai vrea PSD să fie progresist? Victor Negrescu: Această decizie a fost luată pentru a ne diferenția de USR / Negrescu, acum șase ani: Un progresist va găsi mereu ceea ce este mai bun în oameni/ Atacuri în valuri la premierul Bolojan

Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, a declarat într-un interviu pentru G4Media.ro că partidul său a decis să elimine sintagma partid progresist din statut pentru a se diferenția de USR. El susține că progresismul înseamnă altceva în România decât în lumea occidentală. ”Noi credem că politicienii trebuie să concentreze pe aspectele economice și sociale, nicidecum să spunem oamenilor cum să își trăiască viața, în timp ce libertalienii progresivi de la noi din țară vor să impună anumite norme, anumite reguli, fără să existe o dezbatere largă în societate. Asta e o diferență clară pe care colegii mei au dorit să o marcheze prin această modificare a statutului”, a declarat Negrescu. Europarlamentarul PSD este însă cel care în urmă cu șase ani pleda înfocat pentru adoptarea progresismului de către PSD: ”Un progresist va găsi mereu ceea ce este mai bun în oameni, va crede în nevoia de modernizare și progres, va susține diversitatea și va accepta acțiunea individuală”. Ce spune azi despre citatele din el însuși?

Europarlamentarul PSD a lansat atacuri în valuri la adresa premierului Bolojan, căruia îi reproșează lipsa de dialog, în linie cu poziția liderilor PSD din ultimele săptămâni, și a precizat că soluția propusă de PSD în ce privește compromisul asupra pensiilor magistraților (75% din salariu) a fost convenită împreună cu Administrația Prezidențială.

în ce privește compromisul asupra pensiilor magistraților (75% din salariu) a fost Vezi mai jos integral interviul G4Media.ro cu europarlamentarul Victor Negrescu (41 de minute)

Dan Tăpălagă: Discutăm cu europarlamentarul PSD Victor Negrescu, reales de curând în funcția de vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni. Știți că deseori ne întrebăm în redacție, domnule Negrescu, de ce își spune PSD partid socialist, având în vedere cât de mulți lideri bogați sau cu apetență pentru lux are în rândurile sale.

Victor Negrescu: Noi suntem un partid social-democrat, de centru-stânga. Începând cu congresul care va avea loc pe data de 7 noiembrie, și a fi de stânga nu înseamnă să fii sărac, înseamnă să îți dai seama că societate trebuie să fie una echitabilă și trebuie să iei măsuri prin care te asiguri că nimeni nu este lăsat în urmă.

Și aș zice că este ceva normal ca în societățile dezvoltate se zise oameni care au reușit în viață, care își doresc să repare dezechilibrele prin astfel de politici publice. Asta înseamnă să fii social-democrat. Totodată, avem în rândurile noastre și oameni care vin din zona agriculturii, din zona de inginerie, din zona de studii universitare. Are, deci, în sensul acesta, în interiorul Partidului Social Democrat există persoane cu expertiză și experiențe diverse și, în consecință, evident, Partidul Social Democrat poate reprezenta inclusiv pe cei mulți, pentru că asta ne dorim.

Ne dorim o societate care funcționează, unde nu sunt diviziuni și care este, la finalul zilei, echitabilă.

Dan Tăpălagă: Bun, cu socialismul mai e cum e. Sau cu social-democrația mai exact. Dar cu progresismul ce ați avut?

Victor Negrescu: Decizia care a fost luată de colegii mei are ca menire să clarifice din punct de vedere doctrinar Partidul Social Democrat și mai ales să corecteze ceva care putea să inducă în eroare cetățenii, electoratul și inclusiv membrii noștri. Din nefericire, cuvântul progresist de la noi din țară nu este echivalentul cuvântul lui progresist în vestul Europei. Mai degrabă progresist la noi în țară înseamnă USR, înseamnă libertarian. Îl auzeam pe domnul Năsui care spunea că USR este un partid progresist, libertarian. Asociem cele două termene și evident, asta nu corespunde modului în care gândește Partidul Social Democrat astăzi.

Dan Tăpălagă: Dar, cine a ștampilat pe cei de la USR cu eticheta de progresiști? Nu cumva tot PSD?

Victor Negrescu: Eu cred că a fost rezultatul dezbaterii publice și într-adevăr a vorbi de progres este un lucru normal. De altfel, inclusiv președintele interimar, Sorin Grindeanu, într-o postare recentă după congresul de la Amstedam, a spus că noi susținem progresul economic, progresul social, însă nu susținem progresismul în conceptul pe care USR îl folosește în prezent. Mai mult decât atât..

Dan Tăpălagă: Stați puțin. Ce înseamnă progresismul pentru PSD? Cum definiți dumneavoastră progresismul în înțelesul european al termenului?

Victor Negrescu: A a fi de stânga și progresist în înțelegerea occidentală înseamnă să susții voia echității. De altfel, dacă vă uitați în modificare adusă în statut, noi introducem acest concept de echitate în acel paragraf modificat, echitate socială, echilibru social, coeziune.

Sunt concepte pe care l-am adăugat în acea modificare. De altfel, vorbim de toleranță, pentru că enumerăm și valorile democratice, și valorile culturale, și valorile tradiționale. Practic enunțăm tot ceea ce ar defini orientarea de stânga, fără să folosim acest concept, care, din nefericire, la noi în țară a luat o altă conotație. Care este diferența? Noi susținem nevoia de progrese economic, de progres social, însă nu credem că ceea ce înseamnă dezvoltarea, de exemplu, din punct de vedere al societății, trebuie să fie împins înainte de politicieni.

Noi credem că politicienii trebuie să concentreze pe aspectele economice și sociale, nicidecum să spunem oamenilor cum să își trăiască viața, în timp ce libertalienii progresivi de la noi din țară vor să impună anumite norme, anumite reguli, fără să existe o dezbatere largă în societate. Asta e o diferență clară pe care colegii mei au dorit să o marcheze prin această modificare a statutului.

”Devenim un partid de centru-stânga”

Dan Tăpălagă: Domnul Grindeanu propune, așadar, eliminarea termenului progresist din statutul PSD și includerea valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român. Ați putea, domnule Negrescu, să ne dați un exemplu de partid tradiționalist, de stânga din UE?

Victor Negrescu: În primul rând, nu ați citit toată modificarea, pentru că modificarea la statut vorbește în prima sa parte de echitate socială, de echilibru, de coeziune, valori care definesc stânga în toată lumea, nu doar în Europa. Acuma, în familia social-democraților europeni există patru curente politice: socialiștii, social-democrații, laburiștii și progresiștii. Noi suntem social-democrați și sunt multe partide cu astfel de valori social-democrate.

Putem să ne referim, de exemplu la SPD, în Germania, putem să ne revetim, referim la social-democrații din Lituania, care sunt într-o postură foarte bună acolo. Deci sunt mai multe partide care pur și simplu nu se definesc ca fiind progresiste, se definesc mai degrabă a fi social-democrate, tradiționale. Și în sensul acesta noi ne afirmăm acest lucru. De asemenea, notez faptul că până la acest congres Partidul Social Democrat era doar un partid de stânga. Devenim un partid de centru-stânga, ceea ce e foarte important în contextul în care facem parte dintr-o coaliție proeuropeană.

O deschidere mai largă către electoratul centrist care vine din partea Partidului Social Democrat. Foarte mult timp partidul nostru a fugit după electoratul mai radical, mai extremist. Acuma practic avem o deschidere mai largă și sper ca acest lucru să ne ajute. De altfel, Partidul Social Democrat cred eu că au obținut rezultate importante nu când a copiat PRM pe PPDD sau eventual să copieze AUR, a câștigat când mai degrabă a reușit să convingă electoratul centrist. Dacă ne uităm la celelalte familii politice europene, vedem că și acolo sunt mai multe curente de opinie. În familia popularilor europeni avem conservatori, avem creștini sociali, avem creștini democrați, avem partide care sunt agrariene și susțin interesele fermierilor. În familia Renew sunt partide foarte diverse, de la liberale până la progresiste. În familia Verzilor europene avem partide create doar pentru a promova teme europene, nicidecum teme verzi.

Deci e ceva normal ca în astfel de familiei europene să existe o diversitate de opinie. Asta nu înseamnă că noi respingem pe cineva. Pur și simplu ne afirmăm identitatea noastră social-democrată. Dacă ne uităm la istoria social-democrației în România încă din sursele sale, nu doar partidul post-revoluționar, dar istoria social-democrației tradiționale noi a fost mai degrabă puternici atașați temelor sociale și economice, mai degrabă un partid travaist, laburist decât un partid socialist. Și e important că că ne revendicăm această istorie.

Dan Tăpălagă: Știți de ce nu vă cred 100%? Pentru că uitați, la congresul Partidului Socialiștilor Europeni de la Amsterdam, el a fost organizat sub deviza ”progressive mobilization”, adică mobilizare progresistă. El n-a făcut toate delimitările astea pe care le faceți dumneavoastră, ci a considerat că toți cei care participă la congres sunt progresiști, mai puțin PSD-ul domnului Grindeanu și al domnului Negrescu, care s-au dus acolo cu o săptămână înainte, dezlipind eticheta de progresism de pe partid.

Victor Negrescu: În primul rând, vorbim de o mobilizare a celor care cred în progres și noi credem în progres economic, social. Cum am spus, a existat și acea postare și acel mesaj a din partea președintelui interimar al partidului. Mai mult decât atât, spun încă o dată că președintele Socialiștilor Europeni a fost întrebat de jurnaliștii europeni despre această modificare și a spus foarte clar este decizia Partidului Social Democrat din România și înțelegem că există opțiuni politice diferite. De altfel, eu am lucrat la moțiune și în textul moțiunii scrie mobilizarea socialiștilor, social-democraților, laburiștilor și progressiștilor, tocmai pentru a identifica această diversitate de opinie.

Din nou, vă uitați în text și vedeți acel paragraf pe care l-am menționat. În același timp eu neg orice fel de atac sau insinuare că Partidul Social Democrat nu ar fi un partid adaptat timpurilor noastre sau modern.

Cuvântul modern, apropo, este menționat în acel paragraf Partid Social Democrat modern. De ce spun lucrul acesta? Pentru că noi suntem partidul care a propus pentru prima dată un premier femeie. De altfel, am avut istoric și o femeie președintă a Partidului Social Democrat când femeile nu aveau dreptul de vot în România. Avem un ministru, prima oară care vine din comunitatea romă din România, din nou un motiv de mândrie. Avem miniștrii tineri, în contextul în care alte partide din România spun că susțin tinerii de la noi din țară, avem cei mai mulți tineri parlamentari și alegi locali.

Dan Tăpălagă: Ministru LGBT asumat nu ați reușit să aveți până acum.

Victor Negrescu: Acuma, lucrurile acestea țin de opțiunea fiecărui, fiecărei persoane în a declara sau nu declara. Însă eu cred că trebuie să ne bazăm pe profesionalism și în sensul acesta am identificat, cum am spus, persoane care au experiențe diverse, care au dorit să se afirme și mă bucur că am reușit să schimbăm și această perspectivă. Astăzi, prin ceea ce Partidul Social Democrat și-a asumat. Iată, avem mai mulți tineri în politică, avem mai multe femei care își asumă teme importante, inclusiv în Parlamentul României. Colegele mele din organizația de femei susțin legiferarea femicidului, ceea ce înseamnă, din nou, o temă de stânga normală, pe care unii ar asocia-o cu progresul sau progresismul din vest, dar care la noi în țară, din nou, spun acest cuvânt înseamnă total altceva și e un lucru pe care Partidul Social Democrat în prezent nu dorește să și le asume ca atare.

”Astăzi USR se reveindică ca fiind un partid progresist” / Ce spunea Negrescu despre progresism în urmă cu șase ani pe Facebook?

Dan Tăpălagă: Înțeleg că dumneavoastră ați discutat cu liderii europeni și le-ați explicat că progresismul nu merge în România. PSD l-a folosit peiorativ atunci când și-a atacat adversarii politici, pe USR, respectiv lipindu-le eticheta de progresiști. Deci este inclusiv contribuția dvs.

Victor Negrescu: Eu, cred că sunt două lucruri care trebuie fi menționate. Pe de o parte, în momentul în care presa, societatea civilă a definit progresismul, l-au definit mai degrabă în raport cu USR. Vă spun că nu am trăit bine respectivele momente și am spus că poate ar fi greșit să pierdem acest cuvânt, care înseamnă, în opinia mea, mai degrabă progresul economic și social.

Astăzi USR se revendică ca fiind un partid progresist. Ori, pentru noi, revendicările lor nu fac parte din ceea ce revendică familia social-democrată europeană și am vrut să existe această diferențiere. Suntem în aceeași guvernare, însă există diferențe ideologice. Din nou, a fi de stânga, în opinia mea, înseamnă să te axezi pe aceste teme economici-sociale și atunci când vorbim de teme societale, foarte important, în opinia mea, este ca politicienii să facă un pas în lateral, să lase societatea să dezbată aceste aceste subiecte.

Alții caută mai degrabă să fure aceste teme societale, unele dintre ele importante, și să le politizeze pentru a capitaliza electoral. Însă noi nu ne dorim lucrul ăsta.

Dan Tăpălagă: Uitați cine introdus conceptul de progresist în România și o să vă invit să recunoașteți autorul următorului citat ”propunerea mea este progresismul sau, mai exact, progresismul de stânga. O viziune politică bazată pe noi repere dogmatice, adaptate noilor revendicări sociale ale cetățenilor. Un progresist va găsi mereu ceea ce este mai bun în oameni, va crede în nevoia de modernizare și progres, va susține diversitatea și va accepta acțiunea individuală, fiind în același timp un puternic susținător al nevoii de comunitate. Progresismul a pornit de la noile așteptări sociale ale unei clase muncitoare ieșite din sărăcie la finalul secolului 19 în Statele Unite și este revendicat de mișcări de stânga din diferite zone ale Americii și Europa” Cine a spus asta?

Victor Negrescu: Constantin Titel Petrescu? A avut și el e o referință la la progresism. Au fost mai mulți lideri social-democrați care au făcut referire la la componenta asta.

Dan Tăpălagă:: Ați spus dumneavoastră în urmă cu 6 ani într-o postare pe Facebook. Victor Negrescu. Este da, este citat din dumneavoastră.

Victor Negrescu: Este un citat din mine care preia din revendicările lui Constantin Tel Petrescu, lucru pe care l-am reiterat și la ultimul congres al Partidului Social Democrat. Dar din nou, înțelegerea mea a cuvântului cu progresism înseamnă progresismul economic și social.

Foarte important lucrul acesta, foarte important să înțelegem termenele așa cum sunt. Nu este vina mea că astăzi, din nefericire, USR a preluat acest termen și a dat o altă conotație. Știți foarte bine, limbajul este un lucru care evoluează în timp și automat se dau anumite conotații anumitor termeni. De exemplu, cuvântul reformă astăzi se poate interpreta diferit astăzi față ce de ce era în trecut cuvântul revoluție, nu revoluția bunului simț. Păi, revoluția înseamnă total altceva. Părea ceva brutal, deci în sensul acesta și în cazul de față, cuvântul progresiv a preluat o altă conotație.

Asta nu înseamnă că eu nu sunt de stânga. Sunt unii mă consideră poate la stânga în Partidul Social Democrat. Sunt probabil unul dintre liderii care afirmă cu tărie proeoropenismul său în familia politică din România. Și în sensul acesta, în continuare sunt mândru de identitatea mea și de ceea ce am spus. Nu reneg, însă astăzi suntem într-un alt moment și colegii mei din Partidul Social Democrat au interpretat acest cuvânt într-o astfel de manieră. Și în sensul ăsta am găsit o manieră de a exprima ce înseamnă progresismul occidental.

În alte cuvinte, de aceea vorbim de valori democratice, de aceea vorbim de echitate. Repet, vă rog să vă uitați la întregul paragraf introdus.

Vorbim de un partid modern, din nou, un partid adatâta timpuri lor noastre și vorbim de un partid de centru-stânga, ceea ce, de asemenea, în opinia mea, reprezintă o schimbare mult mai profundă, mult mai importantă, poate, decât înlocuire a acestui cuvânt cu o definiție care ne permite nouă să ne diferențiem față de USR.

Dan Tăpălagă: Progresismul într-adevăr, si-a schimbat semnificația, aveți dreptate, și a căpătat valențe negative. Și aici cred că suntem de acord. Dar acesta este rezultatul propagandei, încă o dată, propagandei extremiste, la care, din păcate, a participat chiar și partidul dumneavoastră.

Victor Negrescu: Voci, poate, anumite.

Dan Tăpălagă: Voci care au făcut din progresism o înjurătură. La fel cum s-a întâmplat cu soroșismul, el a devenit tot o înjurătură, globalismul, tot o înjrătură. Iar când PSD spune acum că progresism are alt sens, înseamnă că acceptați atât de ușor narațiunea extremiștilor și renunțați la valori care vă definesc mișcarea politică din care faceți parte europeană.

Victor Negrescu: Acum, dumneavoastră vorbiți cu o persoană care a fost și pe listele AUR atunci când a făcut lista cu politicienii de care vor scăpa și pe care îi vor trimite în închisoare dacă vor câștiga alegerile. Am fost și pe lista sorosiștilor promovate acele liste de anumite televiziuni din România. Eu am fost pe toate listele astea de progresiști și globaliști.

Dan Tăpălagă: La fel G4Media, la fel subsemnatul, deci suntem obișnuiți.

Victor Negrescu: În sensul ăsta, înțeleg foarte bine încotro a mers discuția cu privire la acest concept, însă această decizie a fost luată pentru a diferenția Partidul Social Democrat de USR. E important lucrul acesta pentru că Partidul Social Democrat…

”AUR este un risc, ca AUR nu are soluții, că AUR are lideri care nu sunt frecventabili”

Dan Tăpălagă: Chiar cu riscul să păreți că ați capitulat în fața extremismului, că practic vă asumați rațiunea lor.

Victor Negrescu: Nu, pentru că am introdus cuvântul echitate și am introdus valorile social-democrate așa cum sunt ele definite. În sensul acesta, eu nu văd că aici e vorba de o capitulare. Însă cu siguranță dacă vrei să bați extremismul, poți să-l bați, dar nu intrând în dezbaterile pe care extremiștii caută să le inducă. Ei vor să organizeze dezbaterea publică în jurul unor termene sau teme identitare. Și aici ar fi foarte greșit. Recent, liderul social-democraților din Suedia a fost interpelată tocmai cu privire la aceste teme identitare. Și astăzi, social democratii din Suedia sunt undeva la 40% în sondaje. Și a spus Noi am învățat din greșelile trecutului, de ce am pierdut precedentele alegeri sau de ce n-am format guvernarea și nu mai vrem să facem de dezbatere spre teme identitare. Vrem să vorbim de temele economice, sociale și a fost o inspirație și pentru noi.

Este central să mergem în această direcție astăzi, să evităm această retorică pe care ei caută să o promoveze. De altfel, dacă e să mă întrebați pe mine, dezbaterea reală care are loc în prezent în Partidul Social Democrat este despre modul în care ne raportăm la AUR. Eu sunt foarte clar în a spune că eu cred că Partidul Social Democrat trebuie să iasă la bătaie, în ceea ce înseamnă bătaie politică. evident, în ceea ce înseamnă dezbaterea politică cu AUR, să scoatem în evidență ca acest partid nu este capabil să vină cu măsuri sociale coerente, ca acest partid politic nici măcar nu-și asumă valorile tradiționale pe care le revendică și nu corespunde acestor valori tradiționale. Și în sensul acesta nu mai putem să considerăm AUR ca un partid periferic care eventual, este controlabil de clasa politică.

Și în sensul acesta, Partidul Social Democrat, dacă vrea să devină din nou primul partid politic din România, trebuie să spună foarte clar că AUR este un risc, că AUR nu are soluții, că AUR are lideri care nu sunt frecventabili și în sensul acesta ne putem recâștiga electoratul. Și aici, dezbaterea după acest congres va fi una destul de activă în Partidul Social Democrat și am de gând să atingă acest subiect, poate și în intervenția mea din Congres. Pentru că este una dintre bătăliile pe care le voi purta în lunile care urmează. De aceea am decis să candidez pentru funcția de prim-vicepreședint al Partidului Social Democrat, nu pentru a ocupa o o funcție. De altfel, până acum nu am avut nicio funcție importantă în Partidul Social Democrat. Am decis să-mi asum mai multe responsabilități tocmai pentru a influența direcția Partidului Social Democrat.

Și aici pot să vă asigur că Partidul Social Democrat va rămâne un partid de stânga, de centru-stânga, social-democrat, proeuropean. De altfel, ideea de de mesaj pro-european este menținută acolo, chiar în respectivul paragraf, deși poate și în partidul nostru există voci mai conservatoare sau mai puțin proeuropene.

Dan Tăpălagă: Uitați cum înțeleg eu lucrurile. Cred că domnul Grindeanu, PSD în ansamblu, doresc să recupereze alegătorii care au migrat în ultimii ani la extrema dreaptă, la AUR. Dar aceștia nu cred că au migrat din cauza unui cuvânt, din cauza progresismului sau din cauza unor bătălii identitare, cum spuneați înainte. Cred că au migrat mare parte din ei din cu totul alte motive. Și ele țin de începutul discuției noastre, lipsa de credibilitate a partidului atunci când defilează cu lider care nu se identifică cu mesajul de stânga. Și vă amintesc doar atât: zborurile NORDIS. Domnul Grindeanu, actualul președinte in interimar și singurul candidat la congresul din 7 noiembrie și fostul președinte al PSD, domnul Ciolacu, s-au aflat în aceste zboruri. Cred că este unul din motivele majore pentru care alegătorii dumneavoastră sau parte din ei aleg extrema dreaptă. Din păcate.

Victor Negrescu: Cred că sunt destul de multe motive care pot explica de ce extrema dreapta stă atât de bine și eu am spus colegilor mei, am spus colegilor mei în Consiliu Politic Național când s-a menționat prima oară despre această posibilă modificare, nu când s-a luat decizia, că rebui să fim realiști, că nu se orientează oamenii atunci când votează în raport cu un cuvânt din statutul partidului. Însă există foarte mulți cetățeni la noi în țară care văd în modul în care USR face politică, văd în lucrul acesta o amenințare la modul în care ei își gândesc viața sau își doresc să arate societatea în anii care urmează. Sunt mulți responsabili pentru această interpretare și în contextul acesta Partidul Social Democrat trebuia să marcheze o diferențiere foarte clară de USR.

O bună parte din cei care au v-au votat AUR sau care au votat PSD în trecut au votat tocmai pentru a spune nu modului în care USR face politică. Și în sensul acesta noi am am încercat practic să să subliniem aceste elemente.

Dan Tăpălagă: O precizare importantă: vedeți că USR n-a prea fost la guvernare decât în total vreo nouă luni de zile înainte, deci nouă luni de zile versus vreo 30 de ani PSD, cu mici întreruperi, ați fost tot timpul la guvernare.

Victor Negrescu: Eu cred că lucrurile sunt mai complexe și vă dau un exemplu: ieri mai toți liderii USR au fost la Catedrală. Aceiași lideri USR timp de mai mulți ani au spus că nu ne trebuie un astfel de proiect. Și atunci a fost o reacție din partea unei părți a societății care, speriată fiind de aceste tipuri de mesaje, a ales o voce mai radicală decât PSD pe aceste teme creștine sau identitare. Și sunt mult mai multe alte aspecte. De ce a făcut USR lucrul ăsta, în opinia mea, doar ca să capitalizeze electoral o anumită categorie de electorat. Noi vrem să nu intrăm în astfel de dezbateri, identitare.

Dan Tăpălagă: Valabil și pentru PSD, că am văzut și lideri PSD în pelerinaj la catedrală.

Victor Negrescu: Da, mulți liderii PSD nu au spus că această catenă nu trebuie să fie construită. Liderii PSD nu s-au luptat cu Biserica Ortodoxă Română, liderii PSD nu au promovat mișcările neoprotestante.

Dan Tăpălagă: Nu, dar spuneau că sunt progresiști. Progresismul cu religia nu prea merg până în mână.

Victor Negrescu: Social-democrații din România, la fel ca mult social-democrați la nivel internațional, sunt profund atașați de comunități și comunitățile mici sunt profund atașate de profesor, de preot, de medic acolo unde există. Deci, lucrurile acestea sunt normale, ca mulți dintre colegii mei care au rădăcini puternice la nivel local să reprezinte și aceste interese. Dar, revenind pe aspectul acesta. Am spus colegilor mei dacă noi clamăm ceva, sau revendicăm ceva, sau ne luptăm pentru ceva, trebuie să ne asigurăm că noi corespundem acelor valori și principii. Nu poți să spui e nevoie de echitate și tu nu întruchipezi acea echitate. Nu poți să spui că susții valorile tradiționale. Colegii mei au ținut foarte mult ca acest cuvânt să fie menționat acolo dacă tu nu respecți acele valori tradiționale. Deci, atenție la termen și aici sunt de acord cu dumneavoastră.

Trebuie să fim consecvenți în ceea ce revendicăm și în sensul acesta și această modificare este o ilustrație a unei consecvențe, pentru că marea majoritate a liderilor din Partidul Social Democrat nu pot fi definiți ca progresiști în termenul din dezbaterea publică din România. Și atunci e o consecvență în a înlocui acel termen cu echitate și alte concepte care definesc mai bine Partidul Social Democrat. Din nou, nu promovăm altceva, dar, da, este central pentru Partidul Social Democrat să înțeleagă că a fi de stânga înseamnă o responsabilitate, nu doar în România. Peste tot în lume, așteptările sunt mult mai mari față de partidele de stânga, față de liderii politici de stânga. Vedem, de exemplu, în America, unde republicanii fac absolut ceea, tot ceea ce își doresc fără niciun fel de jenă și unde democrații, deși au lider autentic și foarte puternici, au pierdut din capitalul electoral pentru că nu au corespuns cu ceea ce au clamat și ceea ce au revendicat.

La fel, și în Europa se întâmplă același același lucru. De aceea noi nu trebuie doar să schimbăm statutul. Noi ca partid, ca orientare, ca și comportament, trebuie să avem o altă atitudine, dacă vreți să ne recâștigăm electoratul și cu siguranță nu vom câștiga electorat înapoi doar, nu știu, copiind în temele AUR, părerea mea că trebuie să le evităm și trebuie să scoatem în evidență lipsa de soluții pe care nu le oferă românilor.

Despre compromisul privind pensiile magistraților: ”Este o propunere discutată inclusiv la nivelul Administrației Prezidențiale”

Dan Tăpălagă: E foarte corect și foarte bine ca s-a dus în discuție coerența politică și anume ce spunem să și facem. Da, uitați iarăși îmi aduc aminte foarte recent, zilele astea, domnul Grindeanu, președintele interimar al PSD, tocmai a capitulat în fața magistraților, acceptându-le solicitarea referitoare la calculul pensiei să urce la 75% ceea ce mulți cred că nu consideră echitabil. Ei consideră că deja magistrații sunt într-o stare de incorectitudine totală față de restul populației, având toate privilegiile la ieșirea din serviciu.

Victor Negrescu: Deci ce spuneți dumneavoastră este că domnul președinte Nicușor Dan a capitulat. Din ce înțeleg eu este o propunere discutată inclusiv la nivelul Administrației Prezidențiale, care ne-ar permite nouă să ieșim din acest impas. Poate nu este cea mai bună soluție, însă astăzi suntem într-un import dacă vorbim de….

Dan Tăpălagă: Dacă vorbim de echitate 100% că tocmai spuneați, trebuie să fim coerenți, dacă spunem echitate să și ne să cred. Cred că ăsta nu este un comportament echitabil față de restul românilor. care ies la pensie, în cu totul alte condiții.

Victor Negrescu: Nu este un comportament echitabil să spui în repetate rânduri că termeni cu pe termeni cu pensiile speciale și să nu o faci. Nu e echitabil să scrii o lege în biroul tău de la Palatul Victoria, să nu discuți cu nimeni și să știi că ea va pica din punct de vedere legal. Nu este echitabil să nu respecți legea din România care spune să ai avizul unor instituții din statul de drept și să te aștepți ca legea respectivă să treacă.

Dan Tăpălagă: Asta se reproșuri adresate premierul lui Bolojan, asumați-le.

Victor Negerscu: Astea sunt reproșuri la lipsa de soluții și la faptul că trebuie să identificăm totuși o soluție pentru a echilibra, măcar într-o primă instanță, sistemul.

Dan Tăplălagă: Fie mai neechitabilă soluția asta.

Victor Negrescu: Eu cred că este total inechitabil să nu găsim o soluție și incorect față de români și în sensul acesta mai degrabă cred că românii se așteaptă să nu mai vorbim toată ziua de pensii speciale. Vă reamintesc că am avut un lider PNL care spunea că în câteva zile, 30 de zile de la preluarea guvernării vor rezolva cu pensiile speciale. De altfel, domnul Bolojan a spus că dacă legea declarată neconstituțională s-ar putea să-și dea demisia și așa mai departe. A enunțat aceste lucruri, că și-ar da demisia, lucru pe care nu l-a făcut. Deci, haideți să revenim la concret.

Dan Tăpălagă: Ar trebuit să demisioneze premierul Bolojan, dacă tot ați adus în discuție asta?

Victor Negrescu: Eu cred că premierul Bolojan nu trebuie vorbească de demisie când nu are de gând să-și dea demisia, cred că ar trebui să concentreze pe soluții noi. Dacă nu corectăm această chestiune a pensiilor speciale, cu siguranță românii vor fi și mai supărați pe clasa politică, nu doar pe PNL și pe PSD. Ce a căutat Sorin Grindeanu a fost să dialogheze, să vadă care ar fi soluțiile acceptabile și de sistem, soluții care au fost enunțate și în dialogul pe care l-au avut reprezentanții sistemului judiciar cu președintele României.

Iată, și Administrația Prezidențială și Partidul Social Democrat par să identifice aceste soluții ca fiind unele viabile, care ar putea să meargă înainte. Înțelegem cum poate fi corectat respectivul text. Eu sper ca din dialog care se poartă în coaliție și domnul Ilie Bolojan să înțeleagă că scopul principal este să ne asigurăm că aceste pensii speciale dispar.

Chiar dacă vorbim aici de o perioadă de tranziție mai mare, de fapt, despre asta este vorba. Nu înseamnă că nu dispar pensiile speciale din discuțiile care s-au purtat. Nu, sistemul judiciar este de acord să dispară aceste pensii speciale, numai că vor o perioadă de tranziție mai mare. Motivul pentru care vor perioadă de tranziție mai mare, din ce înțeleg eu, eu nu apăr textul discutat.

Dan Tăpălagă: Și procentul din salariu mai mare la ieșirea în pensie.

Victor Negrescu: Discuția este în felul următor: dacă acest proces se întâmplă mult prea rapid, există riscul ca foarte mulți din sistemul judiciar, judecători cu experiență să plece imediat din sistem, ceea ce va conduce la o destructurare a unui sistem judiciar care cât de cât, în ultimii ani, trecând și peste MCV, începuse să funcționeze. Deci, în sensul acesta trebuie să fim atenți la anumite decizii. Acuma vom vedea care este formula finală. Dar din nou, eu cred că și președintele României, și președintele interimar al PSD nu au capitulat și au căutat o soluție. Vom vedea într-adevăr, continuând dialogul, care este soluția cea mai bună, tocmai pentru ca legea să treacă și să nu avem un premier care demisionează, pentru că nu ne dorim lucru ăsta.

”Noi am cerut premierul Ilie Bolojan să dialogheze mai mult, să asculte mai multe perspective și reformele să fie unele reale, nu să vorbim doar de tăieri de salarii sau de concediere”

Dan Tăpălagă: Discutăm cu europarlamentarul PSD Victor Negrescu. L-ați criticat pe Ilie Bolojan, pe șeful Guvernului. Chiar și în acest interviu, la toate criticile în cascadă care au fost aduse de către PSD în ultimele săptămâni cel puțin premierul Bolojan a avut o replică și v-a invitat pe dumneavoastră, cei de la PSD, să faceți o moțiune de cenzură care să ducă eventual la picarea a Guvernului, dacă tot nu vă convine cum guvernează și, eventual, coaliție cu AUR.

Victor Negrescu: Da. Din nou, acest tip de reacție arată, în opinia mea, o lipsă de disponibilitate la dialog și de înțelegere a faptului că sunt patru partide politice foarte diferite din punct de vedere doctrinar și a faptului că avem o matematică electorală generată de ultimele alegeri parlamentare. Partidul Social Democrat, chiar dacă poate a fost în pierdere de viteză, totuși a câștigat acele alegeri parlamentare. Al 2-lea partid politic din România care reprezintă o amenințare, zic eu, la democrația românească, AUR, a fost al 2-lea partid politic din România și Partidul Național Liberal, condus de Ilie Bolojan a fost doar pe locul trei. Or, eu cred că de pe locul trei este complicat să spui tu cum ar trebui să arate aritmetica parlamentară sau să spui că fără tine nu se poate. De altfel, nu noi am fost cei care am spus că ne vom da demisia.

Noi nu am cerut demisia premierului Ilie Bolojan. Noi am cerut premierul Ilie Bolojan să dialogheze mai mult, să asculte mai multe perspective și reformele să fie unele reale, nu să vorbim doar de tăieri de salarii sau de concediere a unor persoane și să ne asigurăm că facem o reformă în așa fel, încât oamenii să vadă că actuala clasă politică gândește mai în detaliu măsurile pe care le adoptă. Și în sensul acesta. Ilie Bolojan a fost cel care a vorbit de posibila sa demisie, fie direct, fie pe surse, ceea ce cred că nu este corect. Însă eu sper să fi înțeles din ceea ce s-a întâmplat odată cu decizia Curții Constituționale, că lucrurile nu pot fi rezolvate astfel. Apreciez la Ilie Bolojan, însă ceva, trebuie să spunem și lucrurile bune. Eu apreciez determinarea și noi suntem la fel de determinați să facem reforme.

Nu fugim de reforme, nu fugim de guvernare. Am fi putut foarte simplu, poate să susținem doar din Parlament această guvernare. Avem miniștri și, de altfel, domnia sa a lăudat ministrul sănătății, a lăudat ministrul muncii, a lăudat ministrul agriculturii, a lăudat ministrul energiei. Păi, dacă miniștrii noștri sunt buni, cum am văzut că i-a lăudat inclusiv la televizor, înseamnă că Partidul Social Democrat își asumă. Mulți din acești miniștri, au funcții important de Partidul Social Democrat, însă în același timp vrem ca ceea ce noi propunem să fie auzit, să fie respectat. De altfel, se tot vorbește de un pachet trei. Nu l-am auzit încă pe Ilie Bolojan spunând foarte clar că în acest pachet trei vor fi introduse și soluțiile de relansare economică pe care Partidul Social Democrat le-a propus.

De ce are această temere în a accepta faptul că multe din propunerile noastre sunt bune, că ele pot fi implementate de îndată, că ele nu au impact bugetar, dar pot ajuta la dezvoltarea României. În sensul ăsta, asta înseamnă un dialog echitabil. Deci nu suntem aici într-un ping pong cu Ilie Bolojan, deși domnia sa apare foarte des la televizor și ne trimite în brațele AUR.

Noi suntem primul partid din România în Parlamentul României și cu siguranță obiectivul nostru este ca această guvernare să reușească, pentru că aici îmi permit totuși să-i atrag atenția domnului Ilie Bolojan, dacă eșuează această coaliție, eșuăm cu toții. Dacă domnia sa transformă această coaliție într-o miză personală, din nefericire, impactul va fi pentru fiecare dintre noi și pentru cei care au avut încredere în noi și au în continuare încredere în formațiunile police democratice din România.

Dan Tăpălagă: Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan, cu care Sorin Grindeanu am văzut că are o excelentă relație politică, spunea că astfel de atacuri din partea PSD la Ilie Bolojan o să mai tot vedem până la congresul din 7 noiembrie, pentru că este o retorică politică înainte de congres.

Victor Negrescu: Din nou, vorbim de atacuri, dar eu nu le percep ca fiind atacuri, le percep ca fiind dezbateri care au loc în societate și avem nevoie de aceste dezbateri, să arătăm ce susține fiecare partid. Salariu minim e un subiect important, de stânga, avem o reglementare europeană. Recent, premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat la congresul de la Amsterdam pe care l-ați evocat dumneavoastră, că ar trebui să avem un venit minim european, un salariu minim european, nu doar o reglementare europeană. E normal ca noi să apărăm această revenitare. În același timp, facem parte dintr-o coaliție și acceptăm că trei versus unu conduc la o decizie în favoarea partidelor de dreapta. Dar e normal pentru noi să scoatem în evidență argumentele noastre, cum în continuare argumentăm în favoarea impozitului progresiv. Apropo de progresist, nu, iată, susținem impozitul progresiv de aici, aici, aici nu a fugit de acest termen.

E normal să susținem această cauză, să explicăm populației până când populația va avea încredere în noi. Adică ce să facem, să stăm drepți? Nu suntem la Partidul Comunist și nu suntem aici pe ideea aceasta, să nu existe democrație. E o diversitate de opinii, o exprimăm și în coaliție, o exprimăm și public către electoratul nostru și am mai reușit prin acest dialog public să mai schimbăm anumite perspective.

De exemplu, ordonanța cred că 53, nu aceea care bloca total achizițiile publice și a văzut din dezbaterea publică prin faptul că aleșii noștri locali au explicat la televizor anumite elemente. A înțeles și Ilie Bologan că nu e normal să blocheze achizițiile din spitale pentru medicamente, că nu e normal să blocheze anumite achiziții absolut necesare pe care autoritățite locale trebuie să le facă și, după ce a văzut dezbaterea în spațiul public, dintr-odată a decis să modifice acea ordonanță.

Deci, iată că aceste ieșiri în spațiul public ajută și ele, însă nu vrem să generăm haos și cu siguranță și colegii mei, pe măsură ce vom avansa în această coaliție și ideile noastre vor fi preluate, poate nu o să fie atât de vehemente cum sunt acum.

Dan Tăpălagă: Până când o vedeți funcționând această coaliție?

Victor Negrescu: Noi vrem ca această coaliție să meargă până la capăt. Va fi o perioadă nu tocmai simplă, nu doar în aceste luni, dar și anul următor. Vrem ca rotația să fie respectată, așa cum a fost ea agreată. Noi nu fugim de această responsabilitate. Din nou, domnul Ilie Bolojan spune la toate emisiunile că nu am văzut un mare apetit pentru a fi premierul României. Vă spun că în Partidul Social Democrat cred că erau minim cinci colegi care erau dispuși să fie premierul României la momentul respectiv. Însă a fost clar: cele trei partide de dreapta, când am negociat, că nu vor premier de la PSD, după ce a fost premier Marcel Ciolacu.

Dan Tăpălagă: Nu e lider PSD care nu se visează premier.

Victor Negrescu: Și atunci cine a fugit, că nu înțeleg cine a fugit. Adică dacă tu toată ziua spuneai vrei să fii premier. Ilie Bologan a fost premierul doamnei Lasconi, premierul domnului Nicușor Dan, premierul lui Crin Antonescu. Nu știu ce candidat la prezidențiale nu l-a nominalizat pe domnul Ilie Bolojan să fie premier, adică și-a dorit să fie premierul României. Asta, că nu au vrut alții să fie și el, săracul, a ajuns să fie premierul României. Haideți să trecem peste retorica asta, pentru că oamenii văd că nu suntem modești, văd că nu suntem serioși, văd că nu suntem coerenți și în sensul acesta avem nevoie de mai mult tact, mai multă prudență în comunicare.

Și eu sper ca în sensul acesta, pe lângă discuțiile care se poartă la nivelul coaliției la nivel înalt, cred că e oportun să mergem și mai jos, adică să avem discuții tematice, în așa fel încât să fie mai puține ieșiri publice, dar în același timp, cu pixul pe hârtie, pe argumente serioase, să putem să ne susținem cauza fiecare dintre partide.

”Ar fi un dezastru pentru România ca Bucureștiul să fie câștigat de un candidat extremist”

Dan Tăpălagă: Ultima temă: alegerile din București. Lucrurile au devenit cât se poate de clare în ultimele zile vor fi trei candidați din partea coaliției. Nu vă temeți că riscați să pierdeți alegerile din Capitală în fața candidatului extremist, care o fi el? Dacă voturile partidelor pro-europene se sparg în trei și știm cu toții, alegerile au loc într-un singur tur.

Victor Negrescu: O să spun ceva care poate nu a fost enunțat la fel de clar până acum. Partidul Social Democrat înțelege miza acestor alegeri. Mi-aș dori sincer să fie doar despre București aceste alegeri, însă cu siguranță alegerile vor fi poluate de teme naționale și de dorința partidelor extremiste de a veni cu alte teme și de a transforma aceste alegeri într-un referendum despre total altceva.

Și în sensul acesta. Partidul Social Democrat, de aceea a fost mai prudent în abordare și a spus: hai să ne gândim la aceste alegeri și chiar dispus să acceptăm ideea unui candidat comun, ales împreună, nu dictat de cineva. Din păcate, această idee nu a fost susținută în interiorul coaliției.

Dan Tăpălagă: Cine s-a opus?

Victor Negrescu: Aici în sensul ăsta, zice că partidele de dreapta au fost foarte clar în a spune că își vor propriul candidat. USR s-a grăbit în a anunța un candidat, pe domnul Drulă.

PNL a întârziat un pic și vedem și această dezbatere între primarul interimar și domnul Ciucu. Au avut un vot în partid. Deci PNL pare divizat în ceea ce înseamnă susținerea propriului candidat, dar cu siguranță nu au vrut un candidat comun, deși poate era un candidat liberal, nu se știe niciodată. Și în sensul acesta noi avem oameni care pot să-și asume această candidatură și l-am nominalizat pe domnul Daniel Băluță, primarul sectorului patru.

Dan Tăpălagă: Ei, și revenind la întrebare, cu acești trei candidați nu vă temeți că prin spargerea votului ajutați un candidat extremist să câștige?

Victor Negrescu: Eu cred că dacă Partidul Social Democrat își va capitaliza propriul electorat, Partidul Social Democrat pornește astăzi cu cu prima șansă la aceste alegeri. În același timp, trebuie să ne asigurăm că dezbaterea este una coerentă despre proiecte. Știu că am fost criticați.

Noi am spus în coaliție, am rugat politicos, colegii de coaliție să ne concentrăm pe temele legate de București, tocmai pentru a evita acest risc. Ar fi un dezastru pentru România, pentru București, pentru partidele proeuropene din România ca Bucureștiul să fie câștigat de un candidat extremist. Știm că și ei pregătesc tot felul de scenarii, și ei sunt divizați, să recunoaștem lucrul acesta. Dar dacă vorbim despre soluții, ce n-am văzut eu la candidați suveraniști în România au fost aceste soluții. Care e propunerea pentru București? Că nu e ca și cum o să, nu știu, o să pună drapelul României peste tot și să rezolve problema traficului sau problema gropilor sau problema spațiilor verzi.

Noi trebuie să ducem dezbaterea pe aceste teme și avem primar de sector care a reușit. Primarul Sectorului 4 e un exemplu bun. Trebuie să recunosc că și în sectorul șase s-au întâmplat lucruri. Dacă ei vor reuși să vorbească mai degrabă despre proiectele lor și cum pot transpune proiectele locale în proiecte pentru București, atunci vom câștiga. Avem acest proiect important pentru Piața Unirii, pe care domnul Daniel Băluță și l-a asumat. Din nou, asta demonstrează că putem să avem proiecte mare de infrastructură în București. Trebuie să ținem dezbaterea acolo. Nu va fi simplu. Din nou, mă aștept la tot felul de intoxicări online. Sper ca într-adevăr colegii mei să fie capabil să schimbe tematica și să fie prezenți în spațiul public.

Dan Tăpălagă: Vă mulțumesc mult. A fost europarlamentarul PSD Victor Negrescu și viitor prim-vicepreședinte tot la PSD, având în vedere că domnul Grindeanu, până una, alta, este singurul candidat și are o singură moțiune. Vă mulțumesc mult, încă o dată.

Victor Negrescu: Mulțumesc pentru invitație.