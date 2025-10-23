Data de 7 decembrie pentru alegerile la Primăria București, stabilită oficial astăzi de Guvern / În aceeași zi vor fi alegeri și pentru președintele Consiliului Județean Buzău / Candidaturile se depun în perioada 12-17 noiembrie – CALENDAR

Guvernul va adopta, în ședința de joi, hotărârea pentru stabilirea datei de 7 decembrie pentru alegerile parțiale pentru Primăria Bucureștiului, președintele Consiliului Județean Buzău și zece comune, precum și hotârărea care stabilește întreg calendarul electoral.

Potrivit proiectului de hotărâre, candidaturile pentru Primăria București și Consiliul Județean Buzău se depun în perioada 12-17 noiembrie.

Campania electorală începe în 22 noiembrie și se încheie în 6 decembrie, la ora 7.00.

Candidaturile rămân definitive în data de 23 noiembrie, iar în 2 decembrie sunt tipărite buletinele de vot.

Pentru alegerile parțiale, legea prevede termene reduse la jumătate pentru tot procesul față de scrutinul organizat la termen. Legea 115/2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale prevede, la articolul 10, că data alegerilor parțiale se stabilește prin hotărâre a Guvernului, cu cel puțin 35 de zile înaintea votării.

Alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate după ce Nicușor Dan, ales primar general în iunie 2024, a fost ales în funcția de președinte al României în 2025.

Pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău sunt organizate alegeri după ce Lucian Romașcanu (PSD) a fost numit membru din partea României la Curtea de Conturi Europeană.

Calendarul complet poate fi consultat aici.

Ședința de Guvern va avea loc la ora 11.00.