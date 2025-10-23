Record în Champions League: Cele mai multe goluri marcate într-o etapă

În etapa a treia a fazei principale din Champions League s-au marcat în total 71 de goluri, acesta reprezentând un record. Au fost în total 18 meciuri, ceea ce reprezintă o medie de 3,94 de reușite pentru fiecare partidă.

Anteriorul record data din septembrie, cu 67 de goluri în 18 meciuri în prima etapă a sezonului în curs din Liga Campionilor.

Trebuie menționat că aceste recorduri sunt favorizate de noua formulă, introdusă în sezonul trecut. În comparaţie cu versiunea anterioară, în fiecare etapă sunt programate cu două meciuri mai mult.

Aceste 71 de goluri au fost marcate pe 15 stadioane diferite, deoarece trei meciuri s-au încheiat cu scorul de 0-0.

Rezultate consemnate miercuri în Champions League

Bilbao – Qarabag 3-1

Galatasaray – Bodo/Glimt 3-1

AS Monaco – Tottenham 0-0

Atalanta Bergamo – Slavia Praga 0-0

Bayern Munchen – FC Bruges 4-0

Chelsea – Ajax Amsterdam 5-1

Eintracht Frankfurt – Liverpool 1-5

Real Madrid – Juventus 1-0

Sporting Lisabona – Olympique Marseille 2-1.

S-au disputat marți în Champions League

Barcelona v- Olympiakos: 6-1

Kairat Almaty – Pafos: 0-0

Arsenal – Atletico Madrid: 4-0

Copenhaga – Dortmund: 1-4

Bayer Leverkusen – PSG: 2-7

Newcastle – Benfica: 3-0

PSV – Napoli: 6-2

Union Saint-Gilloise – Inter Milano: 0-4

Villareal – Manchester City: 0-2.

Clasamentul din Champions League