VIDEO Blocaj în nordul Capitalei, în zona Arcului de Triumf: se asfaltează…

Coada de masini in Bucuresti
Sursa foto: G4Media

VIDEO Blocaj în nordul Capitalei, în zona Arcului de Triumf: se asfaltează / ”La Victoriei am stat 20 de minute doar pentru a trece intersecția”

București23 Oct

Brigada Rutieră a Poliției Capitalei anunță că traficul se desfășoară cu dificultate în unele zone din centrul Bucureștiului, după ce o companie de construcții execută lucrări de asfaltare în afara orarului stabilit.

”La aceasta oră, în Piața Arcul  de Triumf, se desfășoară lucrări de înlocuire a covorului asfaltic, fiind restricționate pe căile inelare două benzi de circulație.

Potrivit acordului de intervenție emis de Brigada Rutieră, societatea comercială avea obligația de a executa lucrarea în intervalul orar 22:00-06:00.

În acest context, executantul lucrării va fi sancționat contravențional în conformitate cu prevederile art. 105 din OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice.

Având în vedere faptul că în zona respectivă traficul rutier se desfășoară cu dificultate, Brigada Rutieră intervine cu efective suplimentare pentru gestionarea optimă a situației și asigurarea fluenței traficului rutier”, transmit polițiștii.

Traficul se desfășoară cu greutate la această oră, sunt cozi de mașini întinse pe mai mulți kilometri.

”Stau de 20 minute în autobuz, e haos. Traficul e blocat total în nord. La Victoriei am stat 20 de min doar pentru a trece intersecția”, transmite un cititor G4Media.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. București este singura capitală europeană care nu are o șosea de centură funcțională, cu cel puțin 2 benzi pe sens, pentru a evita centrul.

    Dacă vrei să ajungi din sud în nord, trebuie să mergi prin centrul orașului.

