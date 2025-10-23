4.000 de gospodării din Bihor nu pot trece la încălzirea pe gaz, deși au rețele noi, din cauza birocrației / Intră în a doua iarnă fără gaz și viitorul e sumbru: ”Rețelele se învechesc și vor trebui expertizate înainte să fie puse în funcțiune”

Bucuroși că „vine gazul”, zeci de locuitori din cele trei comune au renunțat la centralele pe lemne ori peleți. Apoi, de nevoie, și-au cumpărat butelii cu GPL, pentru că deși rețelele sunt gata, livrarea de gaz nu se poate face din cauza bircocrației, scrie Bihoreanul.

În Nojorid, Oșorhei și Paleu s-au finalizat anul trecut rețele în valoare de 16 milioane euro, dar stau nefolosite din cauza unor politicieni „de vârf”, de la un fost ministru până la șefii Camerei Deputaților. Acestea au fost plătite doar parțial.

Un fost ministru a tergiversat evaluarea proiectelor din întreaga țară, până n-au mai putut fi decontate la timp din banii europeni, o Ordonanță pentru plata lor din Fondul de Mediu a fost făcută incomplet, iar Camera Deputaților tărăgănează adoptarea altui act normativ pentru corectarea ei, așa încât să se poată da drumul la gaz pe rețelele nou-nouțe.

Deși proiectul a fost depus la timp, în decembrie 2020, a fost ținut la sertar la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, condus la acea vreme de Cristian Ghinea, care considera încălzirea pe gaz poluantă, la fel întâmplându-se cu toate proiectele din țară. Evaluarea lor s-a încheiat abia în primăvara anului 2022, după schimbarea ministrului.

După desemnarea proiectelor câștigătoare au urmat licitațiile pentru execuție, acestea fiind finalizate în vara anului trecut. Până atunci, constructorilor li se achitaseră din POIM doar 7 milioane lei, aferent unor lucrări pentru care deconturile au fost depuse până la 17 decembrie 2023, așa că nu le-au predat.

„Pe 14 mai, am depus un proiect de lege pentru modificarea OUG 9/2025 așa încât să prevadă plata din Fondul de Mediu și a lucrărilor executate anterior datei de 1 ianuarie 2024”, spune deputatul PNL Bihor, Arina Moș.

Numai că, de atunci și până acum conducerea Camerei Deputaților nici măcar n-a pus proiectul pe ordinea de zi.