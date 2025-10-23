G4Media.ro
Un avion ultraușor s-a prăbușit lângă Bârlad, pilotul a murit

Un avion ultraușor s-a prăbușit lângă Bârlad, pilotul a murit

Pilotul unui avion ultraușor a murit după ce aeronava în care se afla s-a prăbușit joi în zona Băcani, în apropiere de orașul Bârlad, potrivit serviciilor de urgență.

Potrivit sursei citate, un apel la 112 a informat serviciile de urgență că avionul ultraușor nu a putut ateriza în zona Băcani din cauza ceții.

În avion se afla o singură persoană.

