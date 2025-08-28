G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Incendiu cu degajări mari de fum la un restaurant dezafectat de…

incendiu calea victoriei
Sursa foto: ISU BIF

VIDEO Incendiu cu degajări mari de fum la un restaurant dezafectat de pe strada Stevastopol din București / A fost emis mesaj RO-Alert

București28 Aug 0 comentarii

Un incendiu cu degajări mari de fum s-a produs, joi, la un restaurant dezafectat de pe strada Stevastopol, în zona Calea Victoriei din București, a anunțat ISU București-Ilfov. A fost emis mesaj RO-Alert pentru a evita zona și a lăsa cale liberă de acces forțelor de intervenție.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o constructie (fost restaurant), str Sevastopol. Incendiul se manifesta la acoperis. Au fost alertate 6 autospeciale de stingere. In aceasta locatie am mai intervenit pentru stingerea unui incendiu in luna decembrie 2024”, a anunțat ISU București Ilfov.

Nu există pericol de extindere a incendiului la alte clădiri.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Șantierul de la Planșeul Unirii intră în Etapa 2: Circulație restricționată începând cu 21 iunie / Cum arată lucrările în Piața Unirii

București20 Iun 2025
3 comentarii

VIDEO Începe șantierul pentru refacerea planșeului Unirii: în ce zone nu se poate circula și care sunt rutele alternative

București10 Iun 2025
2 comentarii

VIDEO Lucrările de refacere a planșeului Unirii încep în 10 iunie / Primarul Sectorului 4: Parcul din Piața Unirii va fi încercuit și circulația pe Splaiul Independenței se va închide între Piața Națiunile Unite și Piața Unirii / Urmează 3 ani dificili pentru traficul din centrul Capitalei

București2 Iun 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.