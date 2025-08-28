VIDEO Incendiu cu degajări mari de fum la un restaurant dezafectat de pe strada Stevastopol din București / A fost emis mesaj RO-Alert
Un incendiu cu degajări mari de fum s-a produs, joi, la un restaurant dezafectat de pe strada Stevastopol, în zona Calea Victoriei din București, a anunțat ISU București-Ilfov. A fost emis mesaj RO-Alert pentru a evita zona și a lăsa cale liberă de acces forțelor de intervenție.
„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o constructie (fost restaurant), str Sevastopol. Incendiul se manifesta la acoperis. Au fost alertate 6 autospeciale de stingere. In aceasta locatie am mai intervenit pentru stingerea unui incendiu in luna decembrie 2024”, a anunțat ISU București Ilfov.
Nu există pericol de extindere a incendiului la alte clădiri.
