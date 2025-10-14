G4Media.ro
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media.ro

Poliția Română: Majorarea salarială cu până 50% a salariului de bază al polițiștilor este bazată pe performanţă şi numai în limita a 5% din personal

Majorarea de până la 50% calculată la solda de funcţie, salariul de funcţie, salariul de bază al poliţiştilor sau cadrelor militare va fi acordată la maxim 5% din totalul posturilor din organigramă şi doar celor care s-au remarcat prin rezultate excepţionale, se arată într-o precizare a Poliţiei Române, transmite Agerpres.

„Acordarea recompenselor se face exclusiv în urma unor evaluări temeinice, desfăşurate conform legislaţiei şi reglementărilor interne în vigoare. Aceste evaluări au la bază indicatori de performanţă profesională cuantificabili, propunerile de recompensare fiind analizate şi avizate ierarhic, pe baza rapoartelor de activitate, a rezultatelor obţinute şi a recomandărilor comisiilor de evaluare”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis, marţi, Agerpres.

Numărul de posturi pentru care se poate acorda această majorare se hotărăşte în limita a cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, comunicându-se unităţilor în luna decembrie a anului în curs pentru primul semestru al anului următor, sau în luna iunie pentru al doilea semestru al anului în curs.

„Poliţia Română subliniază faptul că această majorare salarială nu este destinată exclusiv funcţiilor de conducere, ci este acordată poliţiştilor care s-au remarcat prin rezultate excepţionale. Astfel, au fost recompensaţi poliţişti care au salvat vieţi omeneşti, în timpul serviciului sau în afara orelor de program, au intervenit voluntar pentru a preveni fapte grave ori a proteja persoane aflate în pericol, au rezolvat cazuri complexe ce au avut un impact semnificativ asupra siguranţei comunităţii”, arată sursa citată.

Poliţia Română îşi manifestă respectul faţă de toţi poliţiştii care, prin profesionalism şi devotament, contribuie zilnic la protejarea vieţii, integrităţii şi bunurilor cetăţenilor.

„Reafirmăm angajamentul pentru transparenţă, corectitudine şi profesionalism în toate activităţile şi respingem orice încercare de a distorsiona realitatea, în ceea ce priveşte modul de acordare a recompenselor, în cadrul instituţiei”, precizează IGPR.

