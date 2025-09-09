Bărbat din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria Most Wanted, adus în ţară de Poliţia Română/ El are o condamnare la şase ani de închisoare pentru trafic de minori şi proxenetism

Un bărbat de 40 de ani din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional şi aflat pe lista Most Wanted după ce a fost condamnat la şase ani de închisoare pentru trafic de minori şi proxenetism, va fi adus în ţară de poliţişti în noaptea de marţi spre miercuri. El va fi adus din Marea Britanie, transmite News.ro.

„În noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025, Poliţia Română va aduce în ţară un bărbat, de 40 de ani, din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria Most Wanted. Acesta era urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori şi proxenetism, fiind condamnat la 6 ani de închisoare”, a anunţat Poliţia Română.

Bărbatul va fi adus din Marea Britanie şi va fi dus într-o unitate de detenţie, în vederea executării mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea.

La nivelul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Poliţiei Române, în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2025, prin intermediul Biroului SIRENE şi al Biroului Naţional Interpol, au fost localizate în afara ţării 790 de persoane urmărite, în vederea predării sau extrădării către România, în baza mandatelor emise de autorităţile judiciare române.

Potrivit Poliţiei, au fost aduse în ţară 769 de persoane, 535 fiind preluate din străinătate de către escorte ale Poliţiei Române, în cadrul a 428 de misiuni planificate la nivelul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, în timp ce 234 de persoane au fost aduse în România de escorte ale altor state.

Totodată, 6 persoane au fost transferate în străinătate de către poliţiştii Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, în cadrul a 6 misiuni planificate.

Cele mai multe persoane au fost predate sau extrădate din Marea Britanie, Germania, Italia, Spania şi Franţa.

De asemenea, 325 de persoane au fost predate din România în alte state, cele mai multe fiind predate către Germania, Austria, Franţa şi Italia.

Pentru 21 de persoane, procedurile judiciare de predare sau extrădare sunt în curs de soluţionare de către autorităţile judiciare din statele în care au fost depistate.