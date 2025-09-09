Bărbat din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria Most Wanted, adus în ţară de Poliţia Română/ El are o condamnare la şase ani de închisoare pentru trafic de minori şi proxenetism
Un bărbat de 40 de ani din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional şi aflat pe lista Most Wanted după ce a fost condamnat la şase ani de închisoare pentru trafic de minori şi proxenetism, va fi adus în ţară de poliţişti în noaptea de marţi spre miercuri. El va fi adus din Marea Britanie, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„În noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025, Poliţia Română va aduce în ţară un bărbat, de 40 de ani, din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria Most Wanted. Acesta era urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori şi proxenetism, fiind condamnat la 6 ani de închisoare”, a anunţat Poliţia Română.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.