Site fals, care clona pagina oficială a noii cărți electronice de identitate, a fost blocat de Poliția Română

Polițiștii le recomandă românilor să nu acceseze decât sursele oficiale pe domeniile online administrate de Ministerul de Interne.

„Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate de impersonare a site-ului oficial al noii cărți electronice de identitate.

Structurile MAI au intervenit și au blocat accesul la site-ul fals, care clona pagina oficială.

Reiterăm: pagina web oficială dedicată cărții electronice de identitate este doar https://carteadeidentitate.gov.ro

Acest site este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro.

Orice altă pagină, apărută pe alte domenii (.ro, .com etc.), NU este oficială și poate reprezenta o tentativă de fraudă.

Vă recomandăm să accesați doar sursele oficiale!”, se arată într-o postare a Ministerului de Interne pe Facebook.