Site fals, care clona pagina oficială a noii cărți electronice de identitate,…

Sursa foto: Ministerul Afacerilor Interne

Site fals, care clona pagina oficială a noii cărți electronice de identitate, a fost blocat de Poliția Română

Articole11 Sep 0 comentarii

Polițiștii le recomandă românilor să nu acceseze decât sursele oficiale pe domeniile online administrate de Ministerul de Interne.

„Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate de impersonare a site-ului oficial al noii cărți electronice de identitate.

Structurile MAI au intervenit și au blocat accesul la site-ul fals, care clona pagina oficială.

Reiterăm: pagina web oficială dedicată cărții electronice de identitate este doar https://carteadeidentitate.gov.ro

Acest site este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro.

Orice altă pagină, apărută pe alte domenii (.ro, .com etc.), NU este oficială și poate reprezenta o tentativă de fraudă.

Vă recomandăm să accesați doar sursele oficiale!”, se arată într-o postare a Ministerului de Interne pe Facebook.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

