Site fals, care clona pagina oficială a noii cărți electronice de identitate, a fost blocat de Poliția Română
Polițiștii le recomandă românilor să nu acceseze decât sursele oficiale pe domeniile online administrate de Ministerul de Interne.
„Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate de impersonare a site-ului oficial al noii cărți electronice de identitate.
Structurile MAI au intervenit și au blocat accesul la site-ul fals, care clona pagina oficială.
Reiterăm: pagina web oficială dedicată cărții electronice de identitate este doar https://carteadeidentitate.gov.ro
Acest site este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro.
Orice altă pagină, apărută pe alte domenii (.ro, .com etc.), NU este oficială și poate reprezenta o tentativă de fraudă.
Vă recomandăm să accesați doar sursele oficiale!”, se arată într-o postare a Ministerului de Interne pe Facebook.
