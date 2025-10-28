Surpriză la RedBull: Un pilot junior de 18 ani, pe lista pentru 2026

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Alan Permane, directorul Racing Bulls, a venit cu precizări din „interior” și a spus că în principiu patru piloți rămân în competiție pentru locurile disponibile la cele două echipe pe care gigantul băuturilor energizante le are în Formula 1. Marea surpriză este reprezentată de numele lui Arvid Lindblad, un pilot britanic în vârstă de 18 ani.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Arvid Lindblad, pe listă pentru un loc pe grila de start a sezonului 2026 din Formula 1

RedBull lucrează intens în această perioadă pentru a definitiva lista piloților pentru sezonul 2026.

Sunt două locuri disponibile: unul la RedBull, iar un altul la Racing Bulls.

Mai sunt doar patru curse până la finalul sezonului 2025, iar RedBull trebuie să ia niște decizii importante: cine îi va fi coechipier lui Verstappen și cine va conduce pentru echipa din Faenza stagiunea următoare.

Singurul punct fix este, desigur, Max Verstappen.

Racing Bulls servește ca teren de testare a piloților din academia de talente a celor de la RedBull.

În acest an, Liam Lawson și Yuki Tsunoda au avut șansa de a conduce pentru RedBull Racing (niponul încă o face). Niciunul nu s-a ridicat la nivelul pretențiilor, iar acum echipa caută un ajutor de nădejde pentru Verstappen în perspectiva sezonului viitor.

„Nu știu dacă va fi după Brazilia sau Las Vegas (n.r. decizia finală privind piloții), așa că să nu ne grăbim.

Sunt patru piloți. Știm sigur că Max nu va fi în mașina noastră (n.r. la Racing Bulls). Vor fi doi din ceilalți patru, este ceea ce aș spune în acest moment. Încă analizăm lucrurile”, transmite Permane, citat de f1chronicle.com.

Oficialul celor de la Racing Bulls spune că Isack Hadjar, Liam Lawson, Yuki Tsunoda și Arvid Lindblad se află pe lista scurtă.

Permane a adăugat că atât RedBull, cât și Racing Bulls, rămân concentrate pe luptele lor actuale din ierarhia constructorilor, stabilitatea având prioritate în fața speculațiilor.

„Ambele echipe sunt într-o luptă destul de strânsă pentru constructori, așa că faptul că nu vorbim despre piloți pentru anul viitor ajută la stabilitate”, a explicat acesta.

Dacă Hadjar, Lawson și Tsunoda sunt nume cunoscute, ar putea surprinde nominalizarea juniorului Arvid Lindblad.

În vârstă de 18 ani, Arvid a impresionat în FP1 (antrenamentele libere cu numărul unu) de la Marele Premiu al Mexicului din weekend.

Britanicul a primit laude chiar și de la Helmut Marko, consilierul pentru motorsport al RedBull Racing.

What Arvid Lindblad did in F1 Mexico GP practice to impress Red Bull bosses🔥 https://t.co/dnDHcfsmQN #F1 — f1ife (@f1ife) October 26, 2025

Isack Hadjar has currently got the best chance at the Red Bull seat and Autosport claims that it is almost sealed, but we won’t know until likely the winter break. The other decision that seems almost sealed is Arvid Lindblad to Racing Bulls in #F1 after a single year in #F2 pic.twitter.com/BxGMVHnFIS — Nathan’s F1 Corner (@NathansF1Corner) October 27, 2025

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte

2 Oscar Piastri (McLaren) 356

3 Max Verstappen (RedBull) 321

4 George Russell (Mercedes) 258

5 Charles Leclerc (Ferrar) 210

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Oliver Bearman (Haas) 32

14 Lance Stroll (Aston Martin) 32

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

16 Esteban Ocon (Haas) 30

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

18 Pierre Gasly (Alpine) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 713 puncte / campioană

2 Ferrari 356

3 Mercedes 355

4 RedBull 346

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Haas 62

9 Kick Sauber 60

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1