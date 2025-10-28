Populația României, după domiciliu, a scăzut la 21,7 milioane de persoane / Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat față de anul trecut

Populaţia României, după domiciliul raportat, era de aproape 21,7 milioane de persoane la 1 iulie 2025, în scădere cu 0,5% comparativ cu 1 iulie 2024, potrivit datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică, citate de News.ro. E important de știut că nu toate persoanele cu domiciliu declarat în România trăiesc în țară, mulți cetățeni români fiind de fapt stabiliți în străinătate.

Cea mai mare pondere în totalul populaţie, 8,6%, o deţin cei de 45 – 49 de ani, relevă datele INS, potrivit cărora procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, prin creşterea cu 0,3 puncte procentuale a ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste) şi prin scăderea, cu 0,3 puncte procentuale, a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani), transmite News.ro.

”La 1 iulie 2025, populaţia după domiciliu a fost de 21 671,5 mii persoane, cu 0,5% mai mică faţă de 1 iulie 2024. Populaţia urbană (55,3%) şi cea de sex feminin (51,2%) sunt majoritare”, arată datele anunţate marţi de INS.

Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populaţia vârstnică de 65 ani şi peste depăşind cu 35,4% populaţia tânără de 0-14 ani (4,05 milioane faţă de 2,9 milioane).

La 1 iulie 2025, populaţia după domiciliu din mediul urban a fost de 11,9 milioane de persoane, în scădere faţă de 1 iulie 2024 (1,0%). Populaţia după domiciliu din mediul rural a fost de 9,6 milioane de persoane, în creştere faţă 1 iulie 2024 (0,1%).

Populaţia feminină la 1 iulie 2025 a fost de 11,1 milioane de persoane, iar populaţia masculină a fost de 10,5 milioane.

Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat comparativ cu 1 iulie 2024, prin creşterea cu 0,3 puncte procentuale a ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste) şi prin scăderea, cu 0,3 puncte procentuale, a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani).

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 130,2 (la 1 iulie 2024) la 135,4 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 iulie 2025). Vârsta medie a populaţiei a fost de 43,1 ani, cu 0,4 ani mai mare decât la 1 iulie 2024. Vârsta mediană a fost de 44 ani, în creştere cu 0,5 ani faţă de 1 iulie 2024.

La 1 iulie 2025, cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 45-49 ani (8,6%). În rândul persoanelor de sex masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 9,0%, iar la cele de sex feminin de 8,3%.

Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,0%, mai mică decât a grupelor de 5-9 ani (5,0%) şi 10-14 ani (4,8%).