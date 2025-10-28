Suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk urmează să fie judecat în civil şi nu în uniformă de deţinut, pentru a i se respecta dreptul la prezumţia de nevinovăţie, a stabilit magistratul care judecă cazul

Un judecător l-a autorizat pe presupusul asasin al influencerului trumpist Charlie Kirk, Tyler Robinson, să compară în ţinută civilă şi nu în uniformă de deţinut în restul procedurii judiciare, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, riscă pedeapsa cu moartea cu privire la asasinarea portavocei tineretului trumpist la 10 septembrie, în timpul unei dezbateri în aer liber, într-un campus universitar în statul Utah (vest).

Avocaţii tânărului au argumentat că judecarea acestuia în uniformă de deţinut – în acest dosar urmărit masiv în Statele Unite – riscă să influenţeze viitorii juraţi din viitorul proces împotriva sa.

”Dreptul domnului Robinson la prezumţia de vinovăţie prevalează inconveninetului uşor de a permite o ţinută civilă, iar domnul Robinson va trebui să fie îmbrăcat ca cineva care se presupune că este nevinovat”, a stabilit în hotărârea judecătorul însărcinat cu dosarul, Tony Graf.



”Cazul a generat o atenţie publică şi mediatică extraordinară”, argumentează el.

”Imagini cu domnul Robinson în ţinută de deţinut sunt susceptibile să circule larg şi să influenţeze potenţialii juraţi”, exlică el.

CĂTUŞE

Având în vedere gravitatea acuzaţiilor formulate împotriva lui Tyler Robinson, judecătorul a refuzat însă ca acesta să fie judecat fără cătuşe.

El urmează să fie imobilizat în timpul înfăţişărilor la tribunal, însă presa nu va putea să difuzeze fotografii sau înregistrări video cu tânărul încătuşat, pentru a-i respecta astfel prezumţia de nevinovăţie.

Suspctul, care nu a anunţat încă dacă va pleda vinovat sau nu, urmează să se înfăţişeze personal la tribunal pentru prima oară la viitoarea audiere, stabilită la 16 ianuarie.

Luni, el a asistat la audiere prin videoconferinţă din închisoare.

Potrivit anchetei, Tyler Robinson l-a asasinat pe Charlie Kirk pentru că nu suporta ”ura” pe care acesta o vehicula.

Crescut de către părinţi republicani şi mormoni, tânărul bărbat a mărturisit omorul în SMS-uri trimise persoanei transgen împreună cu care locuia cu chirie şi cu care întreţinea o relaţie amoroasă.

”Mă săturasem de ura sa. Există o anumită ură cu care nu putem negocia”, i-a scris el.

Charlie Kirk – o figră controversată în Statele Unite – era un creştin naţionalist în vârstă de 31 de ani, care a contribuit larg la dezinformarea cu privire la alegerile prezidenţiale din 2020.

Preşedintele american Donald Trump contestă în continuare rezultatul acestui scrutin.

Charlie Kirk poza ca apărător aprig al ”familiei tradiţionale” şi era foarte critic cu lesbienele, gay-ii, bisexualii şi transsexualii.