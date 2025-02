Şase agenţi penitenciari din New York, inculpaţi după ce au bătut până la moarte un deţinut afroamerican încătuşat / Bătaia, înregistrată de camerele corporale ale agenţilor penitenciari, a fost făcută publică

Şase agenţi penitenciari au fost inculpaţi cu privire la crimă ”cu sânge rece” şi ”indiferenţă faţă de viaţa umană” cu privire la faptul că au bătut până la moarte la 9 decembrie, un deţinut, Robert Brooks, într-o închisoare în statul New York, în care ispăşea o pedeapsă de 12 ani de închisoare, din 2017, după ce a înjunghiat o fostă prietenă, relaterază The New York Times (NYT), citat de News.ro.

Bătaia, înregistrată de camerele corporale ale agenţilor penitenciari, a fost făcută publică.

Aceste înregistrări video – fără sonor – surprind cum deţinutul încătuşat a fost bătut cu picioarele, cu pumnii şi înghintit.

Procuroarea generală a statului New York Letitia James denunţa, la o zi dupoă dezvăluiri imagini ”şocante” şi ”deranjante”.

”Principalii agresori” – trei agenţi penitenciari – au fost inculpaţi cu privire la omor prin imprudenţă.

În afară de cei trei agenţi, imaginile surprind aliaţi, mai mulţi agenţi care au fost martori ”pasivi” ai dramei, ”fără ca cineva să încerce să oprească loviturile”, scrie NYT.

Procurorul special William Fitzpatrick îi acuză în acrul inculpării, făcut public joi, de ”acţionare împreună” cu ”indiferenţă faţă de viaţa umană”.

Înaintea unei noi audieri, prevăzută luna viitoare, s-au stabilit cauţiuni – cu excepţia unuia dintre ofiţeri – între 50.000 şi 250.000 de dolari, care au provocat un val de nemulţumire la tribinal, joi, unde un public numeros prezent în sala de judecată nu înţelegea ”de ce li se oferă o cauţiune”.

Mulţimea masivă a trecut la ironii, furioasă. ”Cum puteţi trăi cu voi înşivă?” ”Mă veţi lovi şi pe mine?”, s-a auzit pe culoarele palatului de justiţie, scrie cotidianul american.

Familia deţinutului s-a exprimat în mai multe rînduri.

Fiul lui Robert Brooks a catalogat într-un comunicat aceste inculpări drept o ”etapă necesară” către ”obligarea de a da socoteală”.

”Cred sincer că fiul este mort pentru ca alţii să poată trăi” a declarat tatăl deţinutului.

Rudele lui Robert Brooks, prezente la citirea actelor acuzării, consideră acest anunţ drept un prim pas ”către responsabilizare”, în contextul în care sistemul carceral newyorkez se află într-o criză tot mai mare.

Greve spontane se multiplică în statul New York, în care numeroşi agenţi protestează faţă de o ”penurie de personal, condiţii de muncă periculoase şi un număr excesiv de ore suplimentare forţate” în închisori, scrie NYT.

Aceste greve continuă, în pofida faptului că un judecător le-a ordinat greviştilor să reia munca ”imediat”.