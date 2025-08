Trump spune că submarinele nucleare americane sunt „mai aproape de Rusia”, în timp ce senatorul Lindsey Graham îi avertizează pe „prietenii ruşi”: Vă supraestimaţi puterea!

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu pentru Newsmax, că submarinele nucleare în cazul cărora a ordonat relocarea din cauza ameninţărilor lui Dmitri Medvedev sunt deja „mai aproape de Rusia”, transmite News.ro.

Preşedintele Donald Trump a criticat în interviu „gura mare” a fostului preşedinte rus Dmitri Medvedev, pentru că a invocat „ameninţarea supremă” a armelor nucleare, declarând vineri pentru Newsmax că, în consecinţă, a ordonat ca două submarine nucleare să fie „mai aproape de Rusia”.

Trump a spus că lui Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, „îi strălucesc ochii” când este vorba de armele nucleare.

„Ei bine, un fost preşedinte al Rusiei, care acum este la conducerea unuia dintre cele mai importante consilii, Medvedev, a spus nişte lucruri foarte grave, vorbind despre arme nucleare. Şi când menţionezi cuvântul „nuclear”, ştii, ochii mei se fac mari şi spun: „Mai bine să fim atenţi”, pentru că este ameninţarea supremă”, a declarat Trump.

Într-o postare pe reţelele sociale, Medvedev l-a avertizat joi pe Trump să-şi aducă aminte de filmele sale preferate cu „morţii vii” şi s-a referit la „mâna moartă”, sistemul Uniunii Sovietice de lansare a unui atac nuclear automat de ultimă instanţă.

„Nu ar fi trebuit să spună asta. Are gura mare. A mai spus şi alte lucruri în trecut. Aşa că noi vrem să fim mereu pregătiţi. De aceea am trimis în regiune două submarine nucleare. Vreau doar să mă asigur că vorbele lui sunt doar vorbe şi nimic mai mult”, a comentat Trump.

Întrebat dacă submarinele sunt mai aproape de Rusia, el a confirmat: „Sunt mai aproape de Rusia. Da, sunt mai aproape de Rusia”, dar nu a dat alte detalii.

Trump a continuat să condamne „situaţia teribilă” a războiului Rusiei în Ucraina şi şi-a reluat retorica preferată în această privinţă: „Acesta este războiul (fostului preşedinte Joe) Biden. Nu este războiul meu. Acest război nu ar fi avut loc niciodată. Nu a avut loc timp de patru ani. Nici măcar nu s-a pomenit despre asta în discuţiile pe care le-am avut cu (preşedintele rus Vladimir) Putin”, a spus Trump. „Râvnea, dar nu avea de gând să intre în Ucraina. Şi voi spune asta, este un război care trebuie să se termine. Este un război teribil”, a comentat şeful Casei Albe.

Noul termen limită stabilit de Trump pentru Rusia pentru a negocia un armistiţiu cu Ucraina este 8 august. El a reconfirmat că, dacă nu se va ajunge la un acord, va impune sancţiuni, deşi a admis că Putin se pricepe destul de bine la sancţiuni şi „ştie cum să le evite”.

Trump a preluat preşedinţia cu obiectivul principal de a pune capăt războiului din Ucraina, lucru pe care credea că l-a stabilit cu Putin de trei ori. „Vorbesc mult cu Putin şi cred că am avut o conversaţie excelentă. Apoi mă întorc acasă şi văd că a fost aruncată o bombă în Kiev şi în alte oraşe, ucigând oameni. Spun: ştii, tocmai am avut această conversaţie excelentă cu el şi părea că vom ajunge la un acord. Am crezut că am rezolvat problema de trei ori. Poate că el vrea să încerce să ia totul, dar cred că va fi foarte greu pentru el”, a comentat Trump.

Trump a fost întrebat şi dacă părerea lui despre Putin s-a schimbat în ultimele luni. „Este evident că este un om dur, aşa că în acest sens nu s-a schimbat nimic. Dar sunt surprins. Am avut numeroase discuţii bune în care am fi putut pune capăt acestei situaţii şi, dintr-o dată, au început să cadă bombe”, a mărturisit Trump în interviul pentru Newsmax, unul dintre canalele preferate ale dreptei ultraconservatoare americane.

Interviul a fost acordat după ce vineri, mai devreme, Trump anunţase pe reţeaua sa Truth Social că a ordonat poziţionarea a două submarine nucleare în regiuni „potrivite”, ca răspuns la ameninţările fostului preşedinte rus Dmitri Medvedev.

Preluând postarea lui Trump de pe Truth Social, influentul senator republican Lindsey Graham, un susţinător al Ucrainei, i-a avertizat pe ruşi într-o postare pe X: „Către prietenii mei din Rusia: Preşedintele Trump doreşte pace, nu conflict. Totuşi, vă rog să înţelegeţi că el nu este Obama, nu este Biden şi trebuie luat în serios. Vă supraestimaţi puterea”.